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ЦАМТО

Минобороны Индии модернизирует ДЭПЛ класса "Шишумар"

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S44 "Шишумар". Фото с сайта globalsecurity.org.

ЦАМТО, 10 июля. Минобороны Индии объявило о подписании с компанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) контракта на проведение среднего ремонта с сертификацией для эксплуатации (MRLC) ДЭПЛ "Шанкуш" (Shankush) класса "Шишумар" (Shishumar).

Общая стоимость контракта составляет 27,25 млрд. индийских рупий (331 млн. долл.). Работы по ремонту и переоборудованию дизель-электрической подводной лодки "Шанкуш" класса "Шишумар" будут проведены на предприятии MDL в Мумбаи. Как предполагается, они должны быть завершены в 2026 году. После их завершения "Шанкуш" будет полностью боеспособна и войдет в состав действующего флота с улучшенными боевыми возможностями.

Как заявлено, проект является важным шагом на пути к развитию MDL в качестве центра технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) для поддержки промышленной экосистемы Индии. В проекте будет задействовано более 30 малых и средних предприятий, что приведет к созданию новых рабочих мест.

Программа MRLC направлена на повышение боевых возможностей индийского флота и продление срока службы каждого судна как минимум на 10 лет. Контракт заключен на фоне того, что можно рассматривать как возникающий разрыв в возможностях ведения подводной войны между ВМС Индии и ВМС НОАК, чьи подводные лодки в последние годы все активнее действуют в регионе Индийского океана.

В настоящее время в составе подводного флота ВМС Индии насчитывается 16 ДЭПЛ и, предположительно, две атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса "Арихант".

ДЭПЛ класса "Шишумар" были поставлены ВМС Индии по контракту с немецкой компанией ThyssenKrupp Marine Systems. В 1980-х годах на вооружение индийского флота были приняты четыре 1450-тонные подводные лодки класса "Тип-209" ("Шишумар"). Первая и вторая ДЭПЛ (S44 "Шишумар" и S45 "Шанкуш") были построены компанией ThyssenKrupp Marine System (тогда HDW) в Киле, а третья и четвертая (S46 "Шалки" и S47 "Шанкул") – компанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited в Мумбаи.

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Страны
Индия
Китай
Компании
Mazagon Dock
ThyssenKrupp
Проекты
Arihant
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