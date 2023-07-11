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ТАСС

В Ростехе заявили об интересе зарубежных стран в российских системах подавления БПЛА

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Владимир Артяков
Владимир Артяков.
Источник изображения: Виктор Молодцов

Первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков отметил, что они показали свою эффективность

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские системы подавления беспилотников показали свою эффективность, интерес к ним уже виден в том числе у зарубежных стран. Об этом в понедельник заявил первый заместитель генерального директора корпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"Наши системы подавления беспилотников себя эффективно показали, и мы уже сейчас видим, что многие заказчики хотят получить наши системы подавления беспилотников, в том числе и уничтожения их, для охраны своих объектов. Зарубежные [заказчики] в том числе", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По мнению Артякова, антидроновые технологии в будущем станут обязательными при охране объектов, что подтверждается фактом активного применения БПЛА на сегодняшний день. "На этом не остановятся наши противники, и, безусловно, мы должны быть к этому готовы. На их вызовы мы совершенствуем свои системы подавления беспилотников и их уничтожения, и мы понимаем, что это будет продолжаться и дальше", - заключил первый замглавы корпорации. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
БПЛА
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