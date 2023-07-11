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ТАСС

Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26

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Вертолет Ми-26
Вертолет Ми-26.
Источник изображения: techcult.ru

Первый заместитель генерального директора госкорпорации Владимир Артяков отметил, что их мощность увеличится на 15%

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" намерена за 2-3 года начать ставить отечественные двигатели ПД-8 на вертолеты линейки Ми-26, мощность станет на 15% выше. Об этом заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Нам надо 2-3 года, мы ПД-8 доведем до того, чтобы ставить его на Ми-26. Хочу отметить, что мощность двигателя при этом будет на 15% выше тех, что мы ставили ранее", - сказал он.

Артяков добавил, что Ростех сейчас также восстанавливает летную годность двигателей вертолетов Ми-26. "Считаем, что ресурс у нас еще имеется", - сказал он.

В июне Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) сообщила, что приступила к работе над двигателем ПД-8 для вертолетов Ми-26.

Как говорил генеральный директор ОДК Вадим Бадеха, у двигателя будут преимущества перед аналогами. Так, в нем будет применяться цифровая система автоматического управления, она будет иметь лучшую топливную эффективность. 

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Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Компании
ОДК УК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
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