Российские инженеры довели ВСУ до паранойи. Контрнаступление под угрозой

Российские военные инженеры поставили под угрозу украинское контрнаступление, пишет Traffic News. Они умело пользуются местностью и создают оборонительные линии и ловушки, которые вызывают параноидальный страх у солдат ВСУ и приводят к трагическим последствиям для Киева.

10 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что началось контрнаступление против России. Давно ожидаемая операция была инициирована при помощи танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Bradley, предоставленных Западом. Но похоже, что контрнаступление продвигается очень медленно. В социальных сетях публикуются изображения подбитых, сожженных и обездвиженных машин Leopard 2 и Bradley, ставших беспомощными грудами обломков. Подробности того, как подобное произошло, неизвестны, но, по-видимому, танки и БМП, ведомые инженерными машинами, способными обезвреживать мины, подверглись интенсивным атакам во время действий по разминированию и наступлению.

Западные танки и бронетехника находятся в центре внимания из-за их примечательного внешнего вида. Но оказалось, что, например, даже для Leopard 2 оборонительные укрепления, построенные русскими, практически непроходимы. Их армия, искусно используя рельеф местности, создала мощные защитные линии с огромными минными полями, траншеями и противотанковыми заграждениями. Такие оборонительные позиции во всех войсках мира возводят инженеры, специализирующиеся на фортификационных укреплениях.

Это уникальная группа военных специалистов, которые занимаются не только созданием защитных линий, но и разрушением опорных пунктов врага. В отчете Британского института оборонных исследований высоко оценивается работа русских инженеров и подчеркивается, что вышеупомянутые военные достижения ВС РФ — во многом их заслуга.

Рельеф юга Украины характеризуется обширными открытыми пространствами, или "чистым полем". В соцсетях размещено множество видеороликов этих зон, снятых с воздуха дронами. На них видны обширные поля, грунтовые дороги между ними, густые лесополосы, холмы и развязки дорог. Хорошо различимы и разбросанные вокруг деревни.

Русские умело используют эту местность для строительства оборонительных сооружений. Летом буйные придорожные рощи и лесополосы — отличный способ скрыть войска и позиции от воздушной разведки противника, обеспечить широкое поле обстрела открытых полей и степей, по которым наступает враг. Населенные пункты используются в качестве мест наблюдения, огневых точек, пунктов логистики и укрытия.

Русские минные поля, которое наносят противнику тяжелый психологический ущерб

Российская армия в основном ориентирована на наступление, но и оборону она воспринимает очень серьезно. Согласно уставам, войска окапываются сразу при остановке нападения, на занятой территории инженерные мероприятия осуществляются немедленно — еще до подхода саперных частей и военно-инженерной техники. Российские регламенты требуют создания первой сети окопов на подконтрольной земле уже в течение 12 часов после ее взятия.

Важным обстоятельством является то, что украинские военные довольно долго получали оружие с Запада, обучали своих солдат и тратили время на подготовку к контрнаступлению. Таким образом, у российской армии было достаточно дней для того, чтобы выстроить мощную и глубоко эшелонированную систему обороны.

Чтобы вытеснить противника с этих оборонительных позиций, необходимо, чтобы пехота, танки, бронетехника, артиллерия и авиация ВСУ работали вместе. У танков и бронемашин в наступлении практически нет другого выбора, как продвигаться именно по "чистому полю". А здесь их поджидают огромные минные заграждения.

Наиболее эффективным способом обезвреживания взрывных устройств является использование инженерных машин, оснащенных специализированным оборудованием. Более того, разминирование должно происходить неожиданно до начала нападения и до того, как противник обнаружит технику и постарается ее уничтожить. А сейчас российские войска беспрерывно контролируют свои ловушки с помощью огромного числа беспилотников, что делает внезапную их нейтрализацию с последующим развертыванием атаки [со стороны ВСУ] практически невозможной.

Сообщается, что российские минные поля на Украине покрывают тысячи квадратных километров. Обезвреженные пространства относительно легко повторно заминировать, и, даже если они кажутся безопасными, нет никакой гарантии, что они останутся таковыми до начала наступательных операций ВСУ. Российские ловушки сыграли очень большую роль в замедлении атаки параноидально боящихся их украинских войск. Одной только информации, что на каком-то участке впереди ВСУ поджидают опасные минные поля, достаточно, чтобы оказать сильное психологическое воздействие на солдат.

У ВСУ был только один выход, чтобы прорваться через минные поля: энергично продвигаться вперед с помощью машин разминирования при поддержке артиллерии и авиации — и быть готовыми к большому ущербу. Наступающим украинским танкам и бронемашинам для маневров оставались только узкие расчищенные полосы, на которых они беспорядочно собирались. Здесь по ним открывала мощный огонь защищенная на закрытых позициях и в лесополосах российская артиллерия, что и привело к описанным в начале статьи трагическим последствиям для бронетехники ВСУ.

HIMARS не может помочь в расчистке минных полей?

30 июня главком ВСУ Валерий Залужный заявил Washington Post: "Танки Leopard мы получили не для того, чтобы они разъезжали на парадах, не чтобы с ними фотографировались политики или знаменитости. Они приехали сюда воевать. А на поле боя Leopard — это не Leopard, а мишень".

Любого из нас в содрогание приводит тот факт, что сейчас у наступающих войск нет другого выбора, кроме как атаковать хорошо защищенную линию врага с намерением нанести ему максимальный ущерб. Подобная тактика несильно изменилась со времен Первой мировой войны, потрясшей Европу сто лет назад. В то время вместо силовых штурмов для занятия оборонительных пунктов противника использовалась и "тактика проникновения", согласно которой небольшое количество солдат проникало в окопы противника и зачищало их, выискивая слабые места для дальнейшего продвижения. Похоже, что некоторые части ВСУ все еще используют такие приемы и сегодня, но они требуют высокого уровня боевой выучки, координации с другими подразделениями, а также хорошей разведки и связи. Реальность такова, что не все части украинских вооруженных сил могут реализовать эту тактику. Во всяком случае, предпринимаемых ими усилий недостаточно для того, чтобы решительно обернуть ситуацию на поле боя в свою пользу. Такого результата пока нет.

На самом деле, есть более простой способ подавить опорные пункты обороны противника. Для этого нужно обладать превосходящей огневой мощью артиллерии и накрывать минные поля большим количеством снарядов, уничтожать лесополосы, скрывающие оборонительные точки, и сносить жилые постройки, в которых может укрываться враг. Это довольно грубая тактика, но она возможна, если у вас есть неисчерпаемый запас артиллерийских снарядов. Высокоточная реактивная система HIMARS — это в данном контексте актуальная тема, но и для обычных пушек здесь можно найти много работы.

Тем не менее факт остается фактом: в военной истории почти нет примеров снабжения артиллерии сражающихся армий достаточным количеством боеприпасов.

На данном этапе непонятно, как далеко зашло контрнаступление ВСУ, однако в любом случае об ожидаемом успехе западных танков что-то не слышно.

Создается четкое впечатление, что российские военные инженеры и саперы спокойно и надежно делают свою работу.