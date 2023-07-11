Байден заявил о неготовности Украины вступить в НАТО

О вступлении Украины в НАТО говорить преждевременно, заявил Байден в интервью CNN. Киеву еще предстоит выполнить ряд требований. Кроме того, среди членов альянса по этому вопросу единодушия нет.

В эксклюзивном интервью телеканалу CNN президент Джо Байден заявил, что Украина еще не готова к членству в НАТО. Прежде чем альянс сможет рассмотреть возможность вступления Киева в свои ряды, военный конфликт с Россией должен завершиться, добавил американский лидер.

В интервью Фариду Закарии (Fareed Zakaria) президент сказал, что, хотя обсуждение возможного членства Украины в НАТО преждевременно, Соединенные Штаты и их союзники по альянсу продолжат обеспечивать президенту Владимиру Зеленскому и его силам безопасность и предоставлять вооружение, которое им необходимо для завершения конфликта с Россией.

Байден дал интервью Закарии в преддверии своей недельной поездки в Европу, в рамках которой он посетит саммит НАТО в Литве. Ожидается, что основными темами встречи станут российско-украинский конфликт и стремление Зеленского сделать Киев членом альянса.

"Я не думаю, что в НАТО есть единодушие по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью стран НАТО сейчас, в разгар конфликта, – сказал Байден. – К примеру, если бы это было сделано, и я говорю об этом серьезно, мы полностью привержены принципу защиты каждого дюйма территории НАТО. Это обязательство, которое мы все взяли на себя, несмотря ни на что. Если идет война, значит мы все воюем. И нам пришлось бы воевать с Россией, если бы это было так".

По словам Байдена, он подробно обсудил этот вопрос с Зеленским и сказал ему, что Соединенные Штаты будут и дальше обеспечивать безопасность и предоставлять вооружения Украине, как они делают это для Израиля.

"Я думаю, что мы должны разработать рациональный путь для того, чтобы у Украины была возможность претендовать на вступление в НАТО", – отметил Байден. По словам президента, накануне начала боевых действий он отказался удовлетворить требование президента России Владимира Путина пообещать не принимать Украину в НАТО, поскольку альянс придерживается принципа "открытых дверей".

"Однако я думаю, что пока преждевременно говорить, преждевременно созывать голосование, потому что есть и другие требования, которые [Киеву] необходимо выполнить, включая демократизацию и некоторые иные вопросы", – продолжил Байден.

В пятницу Белый дом объявил, что Соединенные Штаты впервые отправляют Украине кассетные боеприпасы. Это решение было принято, чтобы помочь Киеву пополнить запасы снарядов в разгар контрнаступления. Байден сказал Закарии, что передать Украине этот спорный вид вооружений было "трудным решением", но он убежден в необходимости такого шага, поскольку у ВСУ заканчиваются боеприпасы.

Между тем Швеция тоже стремится присоединиться к альянсу НАТО. Этот шаг встречает сопротивление со стороны Турции и Венгрии. По словам Байдена, он с оптимизмом смотрит на то, что Швеция в конечном итоге будет принята в альянс, поскольку ключевой противник идеи ее вступления, Турция, стремится модернизировать свой флот истребителей F-16 вместе с Грецией, которая уже проголосовала за прием Швеции.

"Турция стремится модернизировать свои самолеты F-16. [Премьер-министр Греции Кириакос] Мицотакис тоже ищет поддержки, – пояснил Байден. – То, что я, откровенно говоря, пытаюсь здесь добиться, это нечто вроде соглашения, в рамках которого мы усилим НАТО с точки зрения военного потенциала и Греции, и Турции, и разрешим Швеции войти в состав альянса. Но мы пока в процессе. Решения пока не приняты".

В своем обширном интервью Байден обсудил с Закарией и другие ключевые вызовы внешней политики, включая Китай, Саудовскую Аравию и Израиль.

По словам Байдена, он уверен, что Си Цзиньпин хочет, чтобы Китай заменил собой Соединенные Штаты в качестве страны с самой большой экономикой и военным потенциалом в мире. Но, по мнению президента, у Соединенных Штатов вполне могут сохраняться рабочие отношения с Пекином.

"Я думаю, что есть способ решить [проблему], наладить рабочие отношения с Китаем, которые принесут пользу и им, и нам, – сказал Байден. – И последнее, что я вам скажу: я звонил Си после той встречи с русскими по поводу их новых отношений и так далее. И я сказал: “Это не угроза. Это всего лишь замечание”. Я сказал: “С тех пор, как Россия пришла на Украину, 600 американских корпораций покинули Россию. Вы говорили мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и Соединенных Штатов. Будьте осторожны”".

По словам Байдена, Си не стал с ним спорить и сказал, что Китай не поддерживает Россию "всецело".

"Он сказал, что, поскольку ядерная война – это катастрофа, необходима система безопасности, – продолжил Байден, имея в виду лидера Китая. – Поэтому я думаю, способы проработать этот вопрос есть".

На вопрос о том, пригласит ли он премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом, Байден ответил, что в Вашингтон с визитом скоро прибудет президент страны Исаак Герцог.

В марте Байден раскритиковал Нетаньяху за его уже провалившийся план по реформированию судебной системы страны, что стало тем редким случаем, когда два союзника публично разошлись во мнениях.

Байден сказал Закарии, что он по-прежнему считает двухгосударственное решение правильным путем урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами. Кроме того, президент раскритиковал некоторых членов кабинета Нетаньяху за их взгляды на израильские поселения на Западном берегу.

"Присутствие Израиля на Западном берегу – это не единственная проблема Израиля, но это часть проблемы – особенно те представители кабинета, которые говорят: “Мы можем селиться где угодно. Они не имеют права находиться здесь”, – пояснил Байден. – Мы регулярно с ними разговаривали, пытаясь смягчить ситуацию. Будем надеяться, Нетаньяху продолжит идти по пути умеренности и будет открыт для изменений".

Байден также высказался о своей прошлогодней поездке в Саудовскую Аравию, отметив, что тот визит имел ряд положительных результатов, включая открытие воздушного пространства королевства для израильских рейсов. На вопрос, готовы ли Соединенные Штаты заключить с этой страной договор в сфере обороны и обеспечить ее гражданским ядерным потенциалом, как того просил Эр-Рияд, Байден ответил: "До этого еще далеко".

"Предоставим ли мы им средства, с помощью которых они смогут построить гражданскую ядерную энергетику, и/или станем ли мы гарантом их безопасности – думаю, до этого еще далеко", – сказал Байден.

Автор статьи: Джереми Херб (Jeremy Herb)