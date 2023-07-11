На Украине начали строить завод по производству турецких БЛА Bayraktar

ЦАМТО, 10 июля. Строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar началось на Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телеканала "Рада".

Ранее А.Камышин сообщал, что Киев и Анкара подписали меморандум о развитии на Украине производства беспилотников.

"Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Теперь этот завод начал строиться на деле, а не только в меморандумах", – сказал Камышин.

Он добавил, что, кроме того, все силы сейчас направлены на обновление военно-промышленного комплекса Украины, это касается, в первую очередь, производства боеприпасов. Потому что "темпы увеличения производства боеприпасов далеки от наших потребностей", – подчеркнул министр.

Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БЛА Bayraktar TB2 и Akinci на Украине в 2025 году.

Как напоминает агентство, посол Украины в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что турецкая компания Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине и уже купила для этого земельный участок. Компания Baykar представила концепт завода в Киевской области. Как заявлял Х.Байрактар, общая площадь центра Baykar на Украине будет более 30 тыс. м2, а количество украинского персонала составит более 300 человек. В феврале 2023 года начальник главного управления земель обороны и фондов Минобороны Украины Борис Закутний сообщил, что место для строительства центра Bayraktar на Украине согласовано.