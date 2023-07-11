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ЦАМТО

На Украине начали строить завод по производству турецких БЛА Bayraktar

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 10 июля. Строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar началось на Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телеканала "Рада".

Ранее А.Камышин сообщал, что Киев и Анкара подписали меморандум о развитии на Украине производства беспилотников.

"Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Теперь этот завод начал строиться на деле, а не только в меморандумах", – сказал Камышин.

Он добавил, что, кроме того, все силы сейчас направлены на обновление военно-промышленного комплекса Украины, это касается, в первую очередь, производства боеприпасов. Потому что "темпы увеличения производства боеприпасов далеки от наших потребностей", – подчеркнул министр.

Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БЛА Bayraktar TB2 и Akinci на Украине в 2025 году.

Как напоминает агентство, посол Украины в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что турецкая компания Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине и уже купила для этого земельный участок. Компания Baykar представила концепт завода в Киевской области. Как заявлял Х.Байрактар, общая площадь центра Baykar на Украине будет более 30 тыс. м2, а количество украинского персонала составит более 300 человек. В феврале 2023 года начальник главного управления земель обороны и фондов Минобороны Украины Борис Закутний сообщил, что место для строительства центра Bayraktar на Украине согласовано.

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Страны
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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