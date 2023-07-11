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РИА Новости

Кириенко считает, что информационная война продлится дольше экономической

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Кириенко: информационная война против России будет дольше, чем горячая или экономическая

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Информационно-психологическая война Запада против России, нацеленная на то, чтобы убедить молодое поколение в том, что в России все не так, продлится дольше, чем "горячая" и экономическая война, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Целью такой смысловой войны (Запада против России - ред.) является попытка на ценностном уровне внушить гражданам России, что наша история - она такая, которой нельзя гордиться, наша политическая система несовершенна, люди по своим природным склонностям ленивые, и вообще, в общем, все как-то у нас не так, поэтому чем быстрее мы начнем заимствовать из неких глобальных, общечеловеческих ценностей, чем быстрее мы пойдем к единому западному понятию добра и зла, чем быстрее мы откажемся и забудем историю и традиции, вот только на этом пути и есть, в общем, наша нормальная возможность влиться в общую семью западной цивилизации... Задача - попробовать, чтобы в это поверило подрастающее поколение", - сказал Кириенко в ходе открытия Всероссийского форума молодых политологов и специалистов социально-гуманитарного профиля "Дигория".

Он добавил, что именно эта информационная борьба будет самой длинной. "Вот из трех войн сначала закончится горячая война - мы обязательно победим, достигнем все задачи, которые поставлены были президентом. Дольше будет экономическая война. но самая длинная, самая сложная, самая долгая будет война смыслов, информационно-психологическая и идеологическая война", - заявил Кириенко.

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Страны
Россия
Персоны
Кириенко Сергей
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