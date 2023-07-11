Эксперт: ракеты С-200 устарели настолько, что больше опасны для украинской стороны

По словам Владимира Карнозова, модернизация такой ракеты для ударов по земным целям требует значительных ресурсов и финансовых вложений

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Прямого попадания по наземным целям устаревшими ракетами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, которыми Киев в воскресенье пытался нанести удары по территории РФ, добиться сложно. Их применение опасно в первую очередь для украинской стороны, поскольку они могут сдетонировать еще до запуска, считает военный обозреватель ТАСС Владимир Карнозов.

"Самое интересное в украинском случае - это то, что формально эта ракета была давно списана. Последние образцы были изготовлены в лучшем случае в 80-е годы, прошло уже 45 лет. Их списали не просто так, а потому что они стали опасны для самих стреляющих - они могут взорваться на старте, отклониться на старте. <...> То есть это где-то найденные у них на складах ракеты давно списанного вооружения украинской армии", - рассказал он. Эксперт подчеркнул, что конструкторы заложили в ракету "очень большой кинетический потенциал, она разгоняется до очень высоких, сверхзвуковых скоростей".

Карнозов констатировал, что модернизация такой ракеты для ударов по земным целям требует значительных ресурсов и финансовых вложений. Изначально она предназначалась для поражения больших и низкоманевренных воздушных целей, например, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, для прямого попадания требует масштабной модернизации систем наведения.

"Сложность в том, что ракета разгоняется до очень высоких скоростей, при старте испытывает большие перегрузки. Соответственно, система наведения должна быть такая, чтобы учитывать эти особенности. Но системы наведения довольно дорогостоящие. Спутниковая навигация - это дешево, но одной спутниковой навигацией при таких характеристиках ракеты не обойдешься. Необходимо ставить инерциальную систему наведения, а это очень сложный и дорогой процесс, если пытаться добиться прямого попадания, а не просто выстрелить куда-то", - сказал он.

Помимо прочего, отмечает эксперт, сам пуск ракеты для украинской стороны связан с большим количеством рисков, поскольку она запускается с большой и маломобильной буксируемой пусковой установки. "Подвезти ее к линии фронта проблематично, потому что это будет видно противнику. Кроме того, необходимо довольно большое время на ее разворачивание из транспортного в боевое положение. Это оружие, видимо, выбрано просто из-за безысходности, потому что больше ничего не было", - заключил он.