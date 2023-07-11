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Интерфакс-АВН

Холдинг РКС продает комплекс зданий в центре Москвы

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС) выставляет на продажу комплекс имущества в Центральном административном округе Москвы, сообщает пресс-служба холдинга.

"Актив состоит из трех земельных участков общей площадью 1,7 га и 16 объектов недвижимости. Комплекс имеет электро-, тепло- и водоснабжение, а также телефонную связь и интернет", - сказано в пресс-релизе, распространенном в понедельник.

В сообщении отмечается, что преимуществом комплекса являются исключительные права собственности на земельные участки и развитая улично-дорожная сеть с доступом на территорию.

По информации пресс-службы, столичные власти проводят редевелопмент бывших промышленных территорий в деловые и жилые кварталы в Басманном районе, что позволяет также рассматривать комплекс имущества "Бауманская, 53" для организации жилых комплексов, апартаментов, гостиниц и хостелов, магазинов, ресторанов и других организаций сервиса, образовательных и деловых кластеров.

Ранее в холдинге сообщали о продаже офисного здания на Авиамоторной, 34 в Москве, а также санатория "Чайка" в Подмосковье.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
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