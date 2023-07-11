Войти
ТАСС

Гаврилов: Запад поставляет Украине кассетные снаряды, так как его запасы истощаются

196
0
0
Кассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы.
Источник изображения: © AP Photo / Sven Kaestner

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил, что у Европы и США на ближайший год голод боеприпасный"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Запасы вооружений и боеприпасов у США и стран Европы истощаются, поэтому они пытаются поставлять Украине "хоть что-то", в том числе кассетные боеприпасы. Об этом заявил в понедельник глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"У Европы и США на ближайший год голод боеприпасный. Они не могут произвести физически, со складов брать тоже не очень-то желают. У них нет других, они пытаются хоть что-то [поставить]", - сказал он, комментируя решение США передать Украине кассетные боеприпасы.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
16.06.2023
Станционный осмотритель: что глава МАГАТЭ увидел на Запорожской АЭС
13.06.2023
США испугались войны с Россией, поэтому решили пойти на мировую
05.10.2022
Слуцкий прокомментировал высказывание Маска о военной операции России на Украине
30.03.2022
Смерть американской выделки
28.06.2021
В Минобороны РФ призывают Вашингтон и Лондон в своих действиях в Черном море руководствоваться рассудком, не испытывать судьбу
22.10.2019
MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"
28.11.2018
Умиротворение через суд: Кремль ответил на предложение США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 23:15
  • 52671
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.07 22:55
  • 475
Претензии к администрации сайта
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.07 16:08
  • 0
НАТО бряцает оружием в преддверии вильнюсского саммита НАТО
  • 10.07 15:12
  • 12
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 10.07 10:46
  • 2
Источник сообщил о закрытии программы стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России
  • 09.07 15:57
  • 2
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 08.07 19:55
  • 10
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 08.07 18:13
  • 1
Американцы собрали демонстратор «тихого» сверхзвукового самолета
  • 08.07 17:08
  • 25
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 07.07 23:23
  • 17
«Кинжал» для ПАК-ФА: Т-50 ударит новой ракетой с любой дистанции
  • 07.07 16:42
  • 1
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
  • 07.07 16:41
  • 2573
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе