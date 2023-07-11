Гаврилов: Запад поставляет Украине кассетные снаряды, так как его запасы истощаются

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил, что у Европы и США на ближайший год голод боеприпасный"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Запасы вооружений и боеприпасов у США и стран Европы истощаются, поэтому они пытаются поставлять Украине "хоть что-то", в том числе кассетные боеприпасы. Об этом заявил в понедельник глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"У Европы и США на ближайший год голод боеприпасный. Они не могут произвести физически, со складов брать тоже не очень-то желают. У них нет других, они пытаются хоть что-то [поставить]", - сказал он, комментируя решение США передать Украине кассетные боеприпасы.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.