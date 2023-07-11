ДЭПЛ «Кронштадт» проекта 677 совершила глубоководное погружение в рамках продолжающихся испытаний

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Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Кронштадт" продолжает проходить заводские ходовые испытания на морских полигонах Балтийского флота. В рамках испытаний субмарина совершила глубоководное погружение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Экипаж подлодки проверил работу всех механизмов и систем субмарины, а также отработал алгоритм управления на больших глубинах и при различных способах всплытия. На одном из полигонов Балтфлота подлодка "Кронштадт" погрузилась на глубину 180 метров. Погружение обеспечивали силы и средства флота, в том числе спасательное судно СС-750. По результатам погружения субмарины было доложено главкому ВМФ Николаю Евменову.

Экипаж подводной лодки "Кронштадт" в рамках заводских ходовых испытаний отработал погружение на глубину 180 метров в морских полигонах Балтийского флота

- говорится в сообщении.

ДЭПЛ "Кронштадт" является первой серийной подводной лодкой проекта 677 "Лада" после головной "Санкт-Петербург". Закладка субмарины прошла в июле 2005 года, в 2009 году по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до 2013 года, спуск на воду прошел только в 2018 году. В конце 2021 года субмарина впервые вышла на ходовые испытания, которые затянулись из-за продолжающейся модернизации.

Подлодка должна войти в состав российского флота в этом году, решение об этом уже принято, но точные сроки не определены. Служить "Кронштадт" отправится на Северный флот, где уже несет службу головная субмарина проекта "Санкт-Петербург". Такое решение было озвучено на селекторном совещании в Минобороны в начале марта этого года.

Первая серийная "Лада" строилась по скорректированному проекту с учетом опытной эксплуатации головной субмарины серии. На субмарине модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. Также "Кронштадт" получил на вооружение крылатые ракеты "Калибр".