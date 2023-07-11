Войти
Военное обозрение

ДЭПЛ «Кронштадт» проекта 677 совершила глубоководное погружение в рамках продолжающихся испытаний

216
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Кронштадт" продолжает проходить заводские ходовые испытания на морских полигонах Балтийского флота. В рамках испытаний субмарина совершила глубоководное погружение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Экипаж подлодки проверил работу всех механизмов и систем субмарины, а также отработал алгоритм управления на больших глубинах и при различных способах всплытия. На одном из полигонов Балтфлота подлодка "Кронштадт" погрузилась на глубину 180 метров. Погружение обеспечивали силы и средства флота, в том числе спасательное судно СС-750. По результатам погружения субмарины было доложено главкому ВМФ Николаю Евменову.

Экипаж подводной лодки "Кронштадт" в рамках заводских ходовых испытаний отработал погружение на глубину 180 метров в морских полигонах Балтийского флота

- говорится в сообщении.

ДЭПЛ "Кронштадт" является первой серийной подводной лодкой проекта 677 "Лада" после головной "Санкт-Петербург". Закладка субмарины прошла в июле 2005 года, в 2009 году по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до 2013 года, спуск на воду прошел только в 2018 году. В конце 2021 года субмарина впервые вышла на ходовые испытания, которые затянулись из-за продолжающейся модернизации.

Подлодка должна войти в состав российского флота в этом году, решение об этом уже принято, но точные сроки не определены. Служить "Кронштадт" отправится на Северный флот, где уже несет службу головная субмарина проекта "Санкт-Петербург". Такое решение было озвучено на селекторном совещании в Минобороны в начале марта этого года.

Первая серийная "Лада" строилась по скорректированному проекту с учетом опытной эксплуатации головной субмарины серии. На субмарине модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. Также "Кронштадт" получил на вооружение крылатые ракеты "Калибр".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-586 Кронштадт
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
677 Лада
БФ
СФ
Похожие новости
26.12.2022
Госиспытания подлодки «Кронштадт» начнут в декабре
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
27.07.2020
Питерский ордер. Какие новые боевые корабли участвуют в Главном военно-морском параде
24.09.2018
Спущена на воду подводная лодка "Кронштадт" проекта 677
20.03.2015
Подлодку "Кронштадт" передадут ВМФ России в 2017 году
20.03.2012
Подводный флот России получит три атомохода нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 23:15
  • 52671
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.07 22:55
  • 475
Претензии к администрации сайта
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.07 16:08
  • 0
НАТО бряцает оружием в преддверии вильнюсского саммита НАТО
  • 10.07 15:12
  • 12
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 10.07 10:46
  • 2
Источник сообщил о закрытии программы стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России
  • 09.07 15:57
  • 2
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 08.07 19:55
  • 10
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 08.07 18:13
  • 1
Американцы собрали демонстратор «тихого» сверхзвукового самолета
  • 08.07 17:08
  • 25
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 07.07 23:23
  • 17
«Кинжал» для ПАК-ФА: Т-50 ударит новой ракетой с любой дистанции
  • 07.07 16:42
  • 1
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
  • 07.07 16:41
  • 2573
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе