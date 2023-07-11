Войти
ТАСС

Источник: использование ракет С-200 для ударов по земле возможно на дальность до 600 км

205
0
0
Ракета С-200
Ракета С-200.
Источник изображения: Popsuievych/ Shutterstock/ Fotodom

По его сведениям, несмотря на то, что ЗРК С-200 были сняты с вооружения ВСУ в 2013 году, ракеты от него хранились на арсеналах и были модернизированы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Использование модернизированных ракет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 советского производства для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 км. Об этом ТАСС сообщил в понедельник высокопоставленный источник в области воздушно-космической обороны.

"Теоретически использование модернизированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 км", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, несмотря на то, что ЗРК С-200 были сняты с вооружения ВСУ в 2013 году, ракеты от него хранились на арсеналах и были модернизированы, "получив новые "мозги".

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались нанести удары ракетами С-200 по целям на российской территории, включая Крымский мост, но средства ПВО их обезвредили. В понедельник отчет о произошедшем в выходные дал Главный штаб ВКС России. Начальник штаба генерал-полковник Виктор Афзалов доложил начальнику Генерального штаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову об итогах безуспешных атак ВСУ.

Как сообщило Минобороны РФ, Герасимов поставил перед начальником Главного разведуправления Генштаба и должностными лицами командного пункта объединенной группировки российских сил задачу заняться выявлением мест хранения и стартовых позиций украинских С-200 "и планировать их упреждающее огневое поражение".

С-200 - зенитный ракетный комплекс дальнего действия советского производства. Он предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Первоначальная версия комплекса была разработана в 1964 году, на вооружении находится с 1967 года. Как наиболее мощное зенитное оружие ЗРК С-200 длительное время были развернуты только на территории СССР, поставки их за рубеж начались в 1980-х годах, когда появилась ЗРС С-300П. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-200
С-300
С-300П
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Похожие новости
27.07.2022
Российские комплексы ПВО на Украине превзошли сами себя
07.11.2018
Танковые армады Асада
26.09.2018
Радиоэлектронный щит: Минобороны разворачивает в Сирии средства РЭБ
22.05.2018
Сирия может найти замену С-300 в Иране, КНДР или Китае
18.04.2018
Победа перехватом
17.07.2017
Даже муха не пролетит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 23:15
  • 52671
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.07 22:55
  • 475
Претензии к администрации сайта
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.07 16:08
  • 0
НАТО бряцает оружием в преддверии вильнюсского саммита НАТО
  • 10.07 15:12
  • 12
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 10.07 10:46
  • 2
Источник сообщил о закрытии программы стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России
  • 09.07 15:57
  • 2
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 08.07 19:55
  • 10
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 08.07 18:13
  • 1
Американцы собрали демонстратор «тихого» сверхзвукового самолета
  • 08.07 17:08
  • 25
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 07.07 23:23
  • 17
«Кинжал» для ПАК-ФА: Т-50 ударит новой ракетой с любой дистанции
  • 07.07 16:42
  • 1
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
  • 07.07 16:41
  • 2573
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе