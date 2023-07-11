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Известия.ru

Антидроновое ружье показали на выставке «Иннопром»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге продемонстрировали антидроновые ружья, которые уже применяются в ходе специальной военной операции (СВО). О новинке корреспонденту «Известий» 10 июля рассказала руководитель развития систем безопасности компании «Мелдана» Илья Свяжин.

«Это является подавителем дронов, как говорится — глушилка для дронов. (...) Это ружье переносное, то есть в автономном режиме работает, есть аккумулятор», — отметил Свяжин.


Он также добавил, что производитель постоянно модернизирует ружье на основе отзывов, которые поступают из зоны СВО.

«Занимаемся не только переносными комплексами, но и стационарными, в состав которого входит обнаружитель и подавитель. Они имеют свой софт, свое программное обеспечение. Но больше применяется для защиты больших предприятий», — рассказал представитель «Мелданы».

21 июня президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками военных вузов, в ходе которой сообщил о намерении властей форсировать производство беспилотников в стране и оснастить ими все рода войск. Глава государства также добавил, что будет совершенствоваться производство систем контрбатарейной борьбы и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Россия
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Путин Владимир
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