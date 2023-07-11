Глава Мюнхенской конференции: сейчас принятие Украины в НАТО исключено

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс невозможно в нынешних условиях. При этом в будущем страна может быть принята в НАТО. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

"Украина должна стать и станет членом НАТО, когда позволят обстоятельства. Принятие Украины (в НАТО - ред.) на нынешней стадии конфликта исключено", — указал Хойсген, отметив, что это решение может втянуть альянс в войну.

Глава Мюнхенской конференции уверен, что предстоящий саммит в Вильнюсе должен послать четкий сигнал, что "Украина является частью семьи НАТО". По его мнению, союзники должны и дальше помогать Киеву военной техникой и боеприпасами, иначе Украина прекратит свое существование.