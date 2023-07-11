Войти
ТАСС

В Воздушных силах Украины признали наличие на Западе противников передачи Киеву F-16

192
0
0
Юрий Игнат
Юрий Игнат.
Источник изображения: discover24.ru

По словам представителя командования Воздушных сил ВС страны Юрия Игната, продвижение в вопросе предоставления самолетов идет не так быстро, как хотелось бы Киеву

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Многие западные страны скептически относятся к передаче Киеву самолетов, в частности истребителей F-16, поэтому переговоры по этому вопросу сложные и затяжные. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, переговорный процесс по передаче Украине F-16 очень сложный. "Я вам скажу, что не вчера, не позавчера, не полгода и даже не год назад начались переговоры, очень сложные переговоры. Вы знаете, что есть много сторонников, но есть и много скептиков относительно предоставления Украине самолетов, в частности на Западе", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Игнат указал, что в этом направлении "продолжаются сложные процессы", так в разных странах находятся группы из числа Воздушных сил Украины, которые делают "определенные шаги". Однако продвижение в вопросе предоставления самолетов идет не так быстро, как хотелось бы Киеву, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 в августе, а после этого, через шесть-семь месяцев, в страну могут поступить первые самолеты. Однако 1 июля он упрекнул западных партнеров в затягивании с обучением украинских военных пилотированию истребителей F-16, отметив, что график тренировочных миссий все еще отсутствует.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Киеву самолеты F-16.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 16 июня президент РФ Владимир Путин заверил, что F-16 в случае их появления у украинских вооруженных сил "будут гореть" так же, как немецкие танки Leopard. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.06.2023
Резников назвал преувеличенными ожидания от контрнаступления ВСУ
20.06.2023
Его оружие — время: в США по-своему истолковали слова Путина на ПМЭФ
19.06.2023
Глава МИД РФ: Россия даст военно-технический ответ на поставки Украине истребителей F-16
12.01.2023
В США спрогнозировали будущее украинского конфликта и дали совет Западу
01.08.2022
Экс-премьер Греции считает, что отправкой оружия Киеву страна разрушает отношения с РФ
15.07.2022
Западу грозит изоляция и крах. Первой жертвой станет Европа
28.05.2020
Американские читатели о новом российском бомбардировщике: все равно на выходе получится воздушный змей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 23:15
  • 52671
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.07 22:55
  • 475
Претензии к администрации сайта
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.07 16:08
  • 0
НАТО бряцает оружием в преддверии вильнюсского саммита НАТО
  • 10.07 15:12
  • 12
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 10.07 10:46
  • 2
Источник сообщил о закрытии программы стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России
  • 09.07 15:57
  • 2
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 08.07 19:55
  • 10
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 08.07 18:13
  • 1
Американцы собрали демонстратор «тихого» сверхзвукового самолета
  • 08.07 17:08
  • 25
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 07.07 23:23
  • 17
«Кинжал» для ПАК-ФА: Т-50 ударит новой ракетой с любой дистанции
  • 07.07 16:42
  • 1
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
  • 07.07 16:41
  • 2573
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе