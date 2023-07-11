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РИА Новости

Военный эксперт рассказал, сколько ракет С-200 могло остаться у Украины

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Пуск ракеты С-200 во время учений украинской армии
Пуск ракеты С-200 во время учений украинской армии.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kanyshchev

Военный эксперт Коротченко: до полутора сотен ракет С-200 могло остаться у Украины

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Украина может располагать ракетами С-200 в количестве от нескольких десятков до полутора сотен, представляют они достаточно большую угрозу, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия) Игорь Коротченко.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев пытался нанести удар по территории РФ четырьмя зенитными ракетами С-200, переоборудованными под ударный вариант. Одна из ракет была нацелена на Крымский мост. Две ракеты сбила ПВО, ещё две упали под действием РЭБ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поручил выявлять места хранения и подготовки С-200 и аналогичных ракет, а также их стартовые позиции, и планировать упреждающее поражение.

"Предварительно можно оценить численность оставшихся на Украине зенитных управляемых ракет к С-200, которые могут быть переоборудованы в ударный вариант, от нескольких десятков до полутора сотен единиц", - сказал Коротченко.

Он уточнил, что более точную оценку дать невозможно, потому что ракеты продолжительное время хранились в разных условиях и их техническое состояние может сильно варьироваться.

"Но поскольку такая задача выявления и уничтожения пусковых установок и мест складирования поставлена, опасность оценивается как достаточно высокая", - добавил эксперт.


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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-200
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
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