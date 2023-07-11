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Военное обозрение

Командующий иранской армией ввел в эксплуатацию тренажер РЭБ для истребителя МиГ-29

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Источник изображения: topwar.ru

В Иране официально объявлено о вводе в эксплуатацию нового тренажера РЭБ МиГ-29. Об этом заявил командующий армией Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави, который побывал в Авиационном университете Шахида Саттари на юго-западе Тегерана.

Иранский генерал отметил, что тренажер РЭБ успешно выдержал все испытания. Его доработали опытные летчики военно-воздушных сил страны, поэтому препятствий для ввода тренажера в эксплуатацию нет. В ближайшее время оборудование доставят в части ВВС страны, на вооружении которых находятся самолеты МиГ-29. Сейчас, по данным открытых источников, в составе ВВС Ирана насчитывается по меньшей мере 36 самолетов 36 Миг-29А/У/УБ.

По утверждению генерала Мусави, средства радиоэлектронной борьбы значительно повышают боеспособность авиационных подразделений в современных условиях. Так как тренажер был разработан специалистами Авиационного университета им. Шахида Саттари, генерал назвал его одним из самых ценных достижений национальных авиационных технологий в последнее время.

Источник изображения: topwar.ru

Как отметил генерал Мусави, тренажеры радиоэлектронной борьбы, используемые на всех типах иранских самолетов, включая самолеты F-4 и Су-24, разрабатывались учеными Авиационного университета им. Шахида Саттари при непосредственном участии командиров и летчиков военно-воздушных сил Ирана.

Мы видим, что в последнее время Иран уделяет особое внимание повышению уровня технической оснащенности своей армии, в том числе и военно-воздушных сил. Ирану удалось добиться впечатляющих успехов в создании беспилотных летательных аппаратов ударного назначения, но и над совершенствованием средств РЭБ самолетов ВВС страны ученые и инженеры иранских исследовательских организаций также активно работают.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Продукция
F-4
Су-24
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