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Военное обозрение

Очередная партия тактических вездеходов «Ерофей» отправляется бойцам на Запорожское направление

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Источник изображения: topwar.ru

Очередная партия легких тактических вездеходов "Ерофей" отправляется бойцам в зону СВО. В настоящее время багги проходят испытания в боевых условиях. Об этом рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Хабаровский край направил помощь бойцам в зону СВО, в том числе и новую партию усовершенствованных тактических вездеходов "Ерофей". Погрузка на военно-транспортный самолет ВКС РФ техники, гуманитарной помощи и всего остального осуществлялась в аэропорту "Хабаровск Новый".

Как заявил Дегтярев, техника предназначена для бойцов одного из отрядов БАРС, ведущего боевые действия на южном направлении в Запорожской области. Это не первые багги, отправленные в зону СВО, ранее аналогичная техника поставлялась на передовую и уже используется российскими военными. Вездеход себя прекрасно зарекомендовал.

Это ремонтопригодные, быстроходные и высокопроходимые машины. Наши военнослужащие их хвалят

- заявил губернатор добавив, что в настоящее время все выпущенные багги "Ерофей" отправляются на фронт, хотя имеются заказы и от других силовых ведомств.

Об испытаниях новейшего легкого тактического вездехода (багги), разработанного для применения в зоне специальной военной операции, сообщалось в начале февраля этого года. Вездеход двухместный, грузоподъемностью 350 кг, способен развивать скорость до 150 км/час. Название "Ерофей" было выбрано путем народного голосования.

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Страны
Россия
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