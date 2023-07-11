Георгий Полтавченко: гособоронзаказ на Севмаше выполняется в полном объеме

ЦАМТО, 10 июля. Председатель Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко в рамках рабочего визита в Северодвинск посетил АО ПО "Севмаш" (входит АО "ОСК").

В сопровождении генерального директора предприятия Михаила Будниченко он осмотрел производственные мощности и оценил ход строительства современных атомных подводных лодок.

Председатель Совета директоров ОСК Георгий Полтавченко возложил цветы у заводского Мемориала воинской Славы, посетил основные цеха предприятия – корпусообрабатывающий, корпусно-сварочный цеха, эллинг №2, осмотрел с акватории Севмаша атомные подводные лодки 4-го поколения, которые проходят достроечные работы у набережных.

Гособоронзаказ составляет основной портфель заказов верфи. Предприятие строит две линейки атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А". За последние 10 лет Севмаш передал в состав Военно-морского флота 10 современных кораблей. На стапелях идет активное строительство АПЛ двух серий. Атомные подводные ракетоносцы, завершившие стапельный период, проходят испытания в море.

"Главная задача Севмаша – это своевременное и качественное выполнение государственного оборонного заказа, – подчеркнул глава Совета директоров ОСК. – Эта задача выполняется в полном объеме. У меня лично, как у руководителя и председателя Совета директоров ОСК, к Севмашу серьезных претензий нет. Выполняется все с очень хорошим качеством. Об этом говорит наш Военно-морской флот. Соблюдаются сроки. В 2021 году у предприятия был рекорд – сдано сразу три атомных подводных лодки. Думаю, что так будет и дальше".

В рамках визита в Северодвинск Георгий Полтавченко посетил три ведущих предприятия ОСК – Севмаш, ЦС "Звездочка" и СПО "Арктика". Он отметил эффективность работы заводов. "Предприятия уникальны. Это гордость нашего судостроения, – сказал председатель Совета директоров ОСК. – Естественно, Севмаш вне всякой конкуренции. Самое главное на предприятиях – это люди. Мне очень понравились коллективы. Люди понимают, ради чего работают. На предприятиях внедряются высокие технологии, здесь рождаются новые идеи, инновационные предложения. Это вызывает уважение и позитивное понимание того, что мы на правильном пути. Загрузка сегодня есть, она достаточно серьезная. Нам нужен новый флот. Россия – морская держава, поэтому без новых кораблей, без новых подводных лодок, новых изделий флот сегодня невозможен. Загрузка будет. Самое важное, что корабелы полностью справляются с теми задачами, которые перед ними поставлены. Есть, конечно, проблемы. В основном они связаны со смежниками, потому что не все предприятия, которые работают сегодня в общей кооперации, также достойно и ответственно относятся к тому делу, которое поручено нашим Верховным Главнокомандующим".

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