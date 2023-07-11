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ТАСС

МИД КНР прокомментировал поставки кассетных бомб США Украине

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Официальный представитель ведомства Мао Нин заявила, что передача кассетных боеприпасов Киеву может вызвать гуманитарные проблемы

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Безответственная передача кассетных боеприпасов США Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта. Об этом в понедельник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать решение Соединенных Штатов поставить данный тип вооружений Украине.

"Китай заметил, что соответствующее решение Соединенных Штатов вызвало всеобщую обеспокоенность международного сообщества. Многие страны явным образом выразили свое несогласие с этим. Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко вызвать гуманитарные проблемы", - сказала Мао Нин.

Нельзя подливать масло в огонь в конфликте на Украине, заявили в МИД КНР о поставках кассетных бомб Украине.  

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Страны
Китай
США
Украина
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