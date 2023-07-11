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РИА Новости

Киев предпринял неудачную попытку атаковать Россию ракетами С-200

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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Минобороны России сообщило о пытке ВСУ ударить по Крыму, Калужской и Ростовской областям

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Киев попытался ударить по территории России ракетами С-200, атака отражена, жертв и разрушений нет, говорится в сводке Минобороны.

"Девятого июля киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях", — отмечается в сообщении.



Там отмечается, что атака проведена зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант.

По словам начальника главного штаба Воздушно-космических сил Виктора Афзалова, всего уничтожены четыре баллистические цели — две ракеты сбиты средствами ПВО, а еще две — "отклонены средствами РЭБ".

В Минобороны добавили, что цели отражены без разрушений на земле.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-200
Компании
Минoбороны РФ
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