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ЦАМТО

Посол в Москве: Гвинея обсуждает возможность модернизации своей советской военной техники

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Альфа Конде и Владимир Путин
Президент Гвинейской Республики Альфа Конде и президент России Владимир Путин.
Источник изображения: www.fondsk.ru

ЦАМТО, 10 июля. Власти Гвинеи обсуждают с Москвой возможность модернизации своей старой военной техники советского и российского производства, в том числе самолетов "МиГ".

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил посол Гвинеи в Москве Ньянкой Аба.

"Большая часть военной техники в Гвинее советского или российского производства, но многие машины уже устарели. Мы изучаем, как Россия могла бы помочь нам при их эксплуатации... Кроме того, в Гвинее остались самолеты "МиГ", мы обсуждали возможность восстановления их работоспособности, также в страну приезжали российские специалисты для изучения состояния машин", – сказал глава дипмиссии.

По данным из открытых источников, отмечает "РИА Новости", Сухопутные войска Гвинеи насчитывают 8,5 тыс. человек, на вооружении состоят 15 легких плавающих танков ПТ-76, две боевые машины пехоты БМП-1, 59 бронетранспортеров, среди которых в том числе советские и российские БТР. На вооружении гвинейской армии также имеется и другая техника, по большей части советского и российского производства.

Военно- воздушные силы Гвинеи насчитывают 800 человек. Значительную часть вооружения составляет техника советского и российского производства, в их числе три истребителя МиГ-21, четыре транспортных самолета (два Ан-2 и два "Тетрас"), четыре боевых вертолета Ми-24, пять многоцелевых вертолетов, среди которых два Ми-17 и два транспортных вертолета.

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Страны
Гвинея
Россия
Продукция
Ан-2
БМП-1
Ми-17
Ми-24
МиГ-21
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