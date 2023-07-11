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ЦАМТО

Минобороны Словакии направило запрос США на поставку вертолетов AH-1Z "Вайпер"

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Источник изображения: Фото: bellflight.com

ЦАМТО, 10 июля. Минобороны Словакии сообщило об отправке в США запроса о представлении ценового предложения на поставку 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер".

Запрос также включает связанное оборудование, ракеты AGM-114 "Хеллфайр-2" класса "воздух-земля", начальную материально-техническую поддержку, обучение пилотов и техников.

Таким образом, Минобороны Словакии приблизилось к принятию предложения правительства США по усилению оборонительного потенциала страны.

Как пояснил министр обороны Мартин Скленар, на начальном этапе целью МО Словакии являлась разработка максимально подробных требований, чтобы увеличить шансы на быстрое продвижение процедуры закупки и перейти к представлению ценового предложения.

Далее последует рассмотрение запроса, наряду с другими трудоемкими мероприятиями. Учитывая сложность процессов и предыдущий опыт, США пояснили, что из-за специфики проекта, который будет заключаться в восстановлении находящихся на хранении вертолетов, а не в производстве новых, необходимо ожидать более длительных сроков реализации отдельных этапов программы.

Предоставлению общего ценового предложения будет предшествовать формирование группы специалистов по отдельным направлениям (логистика, боеприпасы, техническое обслуживание, обучение и т. д.), которые выполнят обзор состояния техники и запасных частей, подготовят ценовое предложение и уведомление о продаже для конгресса США. После одобрения продажи конгрессом и подписания контракта американская сторона приступит к расконсервации вертолетов, установке необходимых систем и дальнейшей поставке.

Исходя из ожидаемой продолжительности процедуры принятия решений и собственного подготовки машин, поставка вертолетов в Словакию займет три года.

В предварительном порядке стоимость предложения США по вертолетам и ракетам оценивается в 1 млрд. долл. Как ожидается, по итогам переговоров и договоренностей с США МО Словакии в течение ближайших 3-4 лет заплатит из них около 340 млн. долл. в рамках запланированного оборонного бюджета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
США
Продукция
AGM-114
AH-1 Cobra
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