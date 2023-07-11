Российские МРК всех проектов планируется вооружить морскими и воздушными беспилотниками

Источник изображения: topwar.ru
Все малые ракетные корабли (МРК) российского Военно-морского флота в перспективе получат морские и воздушные беспилотники. Об этом заявил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Новые МРК должны оснащаться беспилотниками как для действий на море, так и в воздухе. На данный момент их размещение на малых ракетных кораблях не предусмотрено, хотя имеются помещения, где морские беспилотники можно разместить, но их необходимо доработать. В то же время МРК могут нести воздушные беспилотники только вертолетного типа, поскольку на них мало места для взлета и посадки дронов самолетного типа. Если запустить такой дрон место еще найдется, то сажать придется на воду, а это означает повреждение аппарата.
- приводит РИА Новости слова главы корпорации.
Как отметил Мистахов, у конструкторского бюро "Ак Барса" имеются возможности для перепроектирования малых ракетных кораблей под беспилотники. Если будет задание от флота, то тема будет проработана.
- добавил он.