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Военное обозрение

Российские МРК всех проектов планируется вооружить морскими и воздушными беспилотниками

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Источник изображения: topwar.ru

Все малые ракетные корабли (МРК) российского Военно-морского флота в перспективе получат морские и воздушные беспилотники. Об этом заявил глава судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Новые МРК должны оснащаться беспилотниками как для действий на море, так и в воздухе. На данный момент их размещение на малых ракетных кораблях не предусмотрено, хотя имеются помещения, где морские беспилотники можно разместить, но их необходимо доработать. В то же время МРК могут нести воздушные беспилотники только вертолетного типа, поскольку на них мало места для взлета и посадки дронов самолетного типа. Если запустить такой дрон место еще найдется, то сажать придется на воду, а это означает повреждение аппарата.

На новых кораблях беспилотники будут размещены побортно, их можно будет спускать на воду и поднимать. (...) На кораблях уже построенных есть помещения, где можно разместить морские беспилотники. Их, конечно, надо будет доработать, но они есть (...)

- приводит РИА Новости слова главы корпорации.

Как отметил Мистахов, у конструкторского бюро "Ак Барса" имеются возможности для перепроектирования малых ракетных кораблей под беспилотники. Если будет задание от флота, то тема будет проработана.

Поэтому я считаю, что беспилотники морские, воздушные на кораблях ВМФ России должны быть. Над этой темой, если нам поручат, мы готовы работать

- добавил он.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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