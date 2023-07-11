Войти
ТАСС

Кабмин Японии не стал прямо комментировать поставки США кассетных боеприпасов Украине

198
0
0
Токио
Токио.
Источник изображения: AP Photo/ Kiichiro Sato

Генсек кабмина Хирокадзу Мацуно отметил, что это двусторонний вопрос между Вашингтоном и Киевом

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно ушел от прямых комментариев по поводу поставок США кассетных боеприпасов Украине, при этом в очередной раз заявив о необходимости поддержки Киева со стороны международного сообщества.

"Мы в курсе, что правительство США объявило о дополнительной помощи Украине, включая предоставление кассетных боеприпасов, но поскольку это двусторонний вопрос между Соединенными Штатами и Украиной, я воздержусь от комментариев по содержанию", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Токио. Вместе с тем Мацуно добавил, что, по мнению Японии, "ситуация на Украине вступает в критическую фазу и важно, чтобы международное сообщество оставалось единым в своей решительной поддержке Киева". "В этом контексте важна роль, которую Соединенные Штаты до сих пор играли в оказании помощи Украине", - добавил генсек японского кабмина.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о передаче Украине кассетных боеприпасов, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Япония
Компании
ООН
Похожие новости
23.01.2023
В Чехии призвали к завершению конфликта на Украине. Пока не поздно
20.01.2023
Названы страны, которые могут стать посредниками между Россией и Украиной
04.10.2022
У Запада есть лишь один способ избежать поражения Украины
12.04.2022
Япония хотела настроить АСЕАН против России. Не тут-то было
12.05.2015
Иностранные СМИ о Параде Победы в Москве: Россия показала, что готова к любым опасностям
01.04.2015
Планом по кризису
26.12.2012
Бессрочные договоренности по РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 23:15
  • 52671
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.07 22:55
  • 475
Претензии к администрации сайта
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.07 16:08
  • 0
НАТО бряцает оружием в преддверии вильнюсского саммита НАТО
  • 10.07 15:12
  • 12
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 10.07 10:46
  • 2
Источник сообщил о закрытии программы стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России
  • 09.07 15:57
  • 2
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 08.07 19:55
  • 10
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 08.07 18:13
  • 1
Американцы собрали демонстратор «тихого» сверхзвукового самолета
  • 08.07 17:08
  • 25
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 07.07 23:23
  • 17
«Кинжал» для ПАК-ФА: Т-50 ударит новой ракетой с любой дистанции
  • 07.07 16:42
  • 1
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
  • 07.07 16:41
  • 2573
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе