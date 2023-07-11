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Известия.ru

КНДР предупредила США о последствиях нарушения воздушного пространства

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Chris Jung

КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США в своем воздушном пространстве

Северная Корея предупредила США, что она может сбивать американские самолеты-разведчики в случае нарушения воздушного пространства. Соответствующее заявление было опубликовано 10 июля Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«США придется дорого расплатиться за свою провокационную воздушную разведку, которая бешено проводится с вторжением в наше воздушное пространство без уведомления. Нет никакой гарантии того, что не произойдут шокирующие события, такие как уничтожение стратегического самолета-разведчика американских ВВС над Восточным морем (Японское море. — Ред.)» — приводит слова представителя оборонного ведомства КНДР агентство.

Отмечается, что в начале июля американские самолеты-разведчики RC-135 и U-2S, а также беспилотник RQ-4B Global Hawk пролетали в районе Корейского полуострова. По данным минобороны КНДР, в период со 2 по 9 июля было зафиксировано несколько случаев нарушения воздушного пространства КНДР со стороны самолета США.

Как указал представитель минобороны КНДР, в данный момент страна проявляет «максимальную терпеливость и выдержку», однако всему есть предел. Он подчеркнул, что США должны немедленно прекратить провокации.

Ранее, 25 июня, ЦТАК со ссылкой на доклад Института американских исследований при МИД КНДР сообщило, что агрессивные действия США обостряют напряженную ситуацию на Корейском полуострове, доводя ее «до грани ядерной войны».

26 апреля американский президент Джо Байден заявил, что США добиваются дипломатического прорыва с КНДР. По его словам, КНДР угрожает всё чаще и грубо нарушает санкции США.

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