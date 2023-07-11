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ВС РФ ударили БМП-2М «Бережок» по украинской технике в районе Авдеевки

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Mike1979 Russia

Служащие «Южной» группировки войск применили боевую машину пехоты (БМП) с модулем «Бережок» против Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказал «РИА Новости» оператор­-наводчик с позывным Тактик.

«Нам да­ли координаты, где за­мечено движение вражеских пикапов, непосредственно нужно было проехать и вызвать беспокоящий огонь», — поделился он.

По словам собеседника агентства, экипаж отрабатывал из автоматической пушки калибра 30 мм короткими очередями, пере­водя огонь с одной цели на другую. Затем с помощью тепловизора удалось обнаружить, откуда ВСУ ведут пулеметный обстрел. Первая противотанковая ракета (ПТУР) ВС РФ разбила стрелковый расчет неприятеля, а вторая попала в машину — предположительно, пикап.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» уничтожил живую силу ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также по националистам были нанесены удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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