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Вестник Мордовии

Танк Т-62М выдержал мощнейшие взрывы и смог спасти жизни экипажа

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Танк Т-62М армии России во время выполнения боевой задачи показал, что его противоминная защита отличается высокой надежностью.

Как сообщает "Российская газета" (проект "Русское оружие"), гусеничная машина наехала на противотанковые мины, установленные диверсантами прямо на проезжей части.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Произошли мощные взрывы, разлетелись в стороны детали навесного оборудования, оказалась разорванной правая гусеничная лента. Однако, как оказалось, экипаж, который был сокращенного состава, не получил серьезных травм и сумел покинуть свои рабочие места самостоятельно.

"Шестьдесят второй" не загорелся и не взорвался, и при эвакуации в тыл может быть достаточно быстро возвращен в строй и продолжить дальнейшее выполнение боевых задач.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Отечественная техника всегда отличалась высокой ремонтопригодностью. Наши танки, боевые машины пехоты и десанта, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки быстро осваиваются экипажами и, в отличие от западных образцов, готовы к интенсивной эксплуатации в суровых боевых условиях.

При модернизации Т-62 учитывался опыт минной войны в Афганистане. Так, днище получило специальную усиленную защиту, ряд доработок были внедрены в отделение управления. В результате такие танки спасли большое количество жизней бойцов в Афганистане, Сирии и, как понятно теперь, в ходе проведения специальной военной операции.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

В настоящее время на отбывающие в район СВО танки ставят тепловизионные прицелы, новые средства связи, "реактивную броню" и другие устройства, повышающие возможности броневетеранов до современного уровня.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Продукция
Т-62
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