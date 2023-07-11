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РИА Новости

Все новые малые ракетные корабли ВМФ России вооружат БПЛА

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Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 перед началом спуска на воду
Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 перед началом спуска на воду.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

"Ак Барс": все новые малые ракетные корабли ВМФ России вооружат беспилотниками

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Все малые ракетные корабли российских ВМФ в перспективе вооружат беспилотниками воздушного и морского базирования, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"На новых кораблях беспилотники будут размещены побортно, их можно будет спускать на воду и поднимать. По уму сделать надо так, чтобы спускать беспилотники на ходу корабля. На кораблях уже построенных есть помещения, где можно разместить морские беспилотники. Их, конечно, надо будет доработать, но они есть: и для размещения, и для подготовки, и для спуска на воду", — отметил Мистахов.

По его словам, спецоперация доказала эффективность беспилотников.

"Поэтому я считаю, что беспилотники морские, воздушные на кораблях ВМФ России должны быть. Над этой темой, если нам поручат, мы готовы работать", — подчкеркнул Мистахов.

При этом он отметил, что воздушные беспилотники на кораблях должны быть вертикального типа, то есть вертолетного взлета.

"Они должны самостоятельно взлетать и садиться на палубу корабля. Потому что самолетного типа мы сажаем на воду или ловим на сетку, и в любом случае повреждаем сам аппарат. Поэтому только вертикального типа", — заключил собеседник агентства.

"Ак Барс" специализируется на строительстве для ВМФ малых ракетных кораблей проектов 22800, 21631, 22160 и других.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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