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Известия.ru

Президент ФРГ призвал не мешать США поставлять Украине кассетные боеприпасы

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/Marc John

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не следует мешать США поставлять Украине кассетные боеприпасы. Об этом он сказал 9 июля телеканалу ZDF.

«В нынешней ситуации Германия не может стоять на пути США», — сказал он.

По его словам, Берлин не будет блокировать поставку таких снарядов. Штайнмайер отметил, что сам он, будучи главой МИД Германии, подписывал Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование.

7 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. По его словам, Киев дал гарантии ответственно использовать их.

После этого 19 членов палаты представителей конгресса США выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов. Они отметили, что объявление Белого дома противоречит ограничениям конгресса на передачу этого оружия.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не планирует отправлять на Украину кассетные боеприпасы по примеру США.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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