В Вильнюсе НАТО обещает "показать Киеву жест". А членом она станет потом

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киеву будет продемонстрирован некий "промежуточный жест", — пишет Politico. Союзники согласны с тем, что вступление Украины в НАТО "разумно в какой-то момент", но не уточняют, когда он должен наступить. Сначала Украина должна выполнить условия.

Лили Байер

Вильнюс — это только начало.

Украина хочет, чтобы на саммите на этой неделе в Литве НАТО обозначила ей четкий путь к членству в альянсе. И это требование Киева вяжет узлы из членов организации Североатлантического договора. Но до той поры, пока они примут реальное решение, придется подождать.

Когда военная фаза украинского конфликта в конце концов прекратится, союзникам по НАТО фактически придется выбирать: будет Украина в составе альянса или нет? Это станет настоящим испытанием единства альянса.

Киев хочет вступить в НАТО, как только закончатся боевые действия, и требует, чтобы альянс еще до этого обозначил Украине конкретный путь к членству. Украинцы утверждают, что это обещание сейчас поможет их военным усилиям, не оставляя России места для мысли, что она может отколоть Украину от Запада.

Однако союзники испытывают большие сложности в том, чтобы удовлетворить требования Киева. И хотя в стадии выработки якобы находится какой-то компромисс, эмоциональное лоббирование и интенсивные переговоры являются лишь небольшой увертюрой к гораздо более масштабной политической борьбе за будущее Европы и Украины, которая развернется, как только начнутся переговоры о прекращении огня.

Может ли страна со спорными границами стать членом организации Североатлантического договора? Состоится ли членство в НАТО только после мирного урегулирования с Москвой? А как насчет союзников, которые (пока в данный момент "втихую") совершенно не в восторге от возможной интеграции Украины в альянс?

Кроме того, есть тревожный пример Швеции — не вызывающего споров кандидата на вступление в НАТО, чья заявка тем не менее уже стопорится больше года. Вопрос же с Украиной на порядок сложнее и потребует гораздо больше политического маневрирования.

"По сути, все согласны с тем, что вступление Украины в НАТО в какой-то момент разумно, — сказала Камилла Гранд (Camille Grand), бывший помощник генерального секретаря НАТО. — Все признают, что это займет некоторое время, но какими должны быть условия для ее реального членства? Какая ситуация на фронтах?"

Или, как выразился высокопоставленный восточноевропейский дипломат: "Если бы решение принять Украину было неизбежным, это была бы большая печаль".

Что Украина может (и не может) получить сейчас

Украинские официальные лица пытаются избежать сомнительных политических дебатов о членстве Украины в будущем, убеждая лидеров НАТО призвать ее в ряды альянса уже сейчас — даже если фактическое принятие последует позже.

"Это важно и жизненно необходимо для принятия политических решений, — заявила Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции. — Это так же важно, как и военная поддержка Украины", — сказала она в интервью.

В Вильнюсе союзники планируют создать новый Совет Украина-НАТО для переговоров с Киевом, а также продемонстрируют Украине какой-то символический жест наряду с более практической помощью, которая помогла бы украинским вооруженным силам перейти на западные стандарты.

Но надежный сигнал о членстве Украины в НАТО, на который так уповают украинские чиновники, вряд ли полностью материализуется в Вильнюсе. На данный момент этот вопрос слишком спорный.

США и Германия, в частности, продемонстрировали самые сильные колебания в острых спорах о будущем Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден прямо заявил, что не хочет "облегчать" вступление Украины в Североатлантический альянс.

В НАТО все еще существуют серьезные опасения по поводу приема страны, в которой уже почти десять лет находятся российские войска и которой еще необходимо провести множество демократических реформ. Вашингтон также опасается, что предоставление Украине реального приглашения в альянс сильно разозлит Кремль — то есть Владимира Путина — и он рассмотрит более радикальные варианты того, как помешать Киеву когда-либо политически окончательно взять равнение на Запад.

А в Германии канцлер Олаф Шольц недавно призвал лидеров НАТО "трезво" взглянуть на заявку Украины и сказал, что выступает за то, "чтобы мы сосредоточились в Вильнюсе на том, что сейчас является абсолютным приоритетом: а именно на укреплении реальной боевой мощи Украины".

Дипломаты, занимающиеся вопросами НАТО, отмечают, что позиции как Америки, так и Германии несколько смягчились за несколько недель до саммита, и что союзникам на восточном фланге альянса удалось добиться уступок по этому вопросу. Ожидается, что члены НАТО на саммите все-таки превзойдут расплывчатое обещание альянса от 2008 года о том, что Украина в какой-то момент "станет" его участником.

Тем не менее есть целая армия скептиков, которые хотят, чтобы к заявке Украины на членство были применены "некие условия", как сказал высокопоставленный центральноевропейский дипломат. И они хотят гарантий того, что никаких скоропалительных обещаний не будет и что "формальная расстановка галочек в каких-то планах не приведет к автоматической выдаче Украине приглашения альянс", добавил дипломат.

За кулисами также существует ощущение того, что даже у некоторых публично поддерживающих Украину правительств есть невысказанные сомнения.

Действительно, некоторые западные официальные лица в частном порядке разделяют опасения США по поводу того, что официальное приглашение Киева присоединиться к оборонительному альянсу может подтолкнуть Путина к более радикальным мерам. Другие рассматривают "условия" членства Украины в НАТО как потенциальную часть мирных переговоров.

"Наиболее часто используемый аргумент — это опасность эскалации конфликта, — сказала Наталья Галибаренко, посол Украины в НАТО, описывая нарративы, которые она периодически слышит от партнеров. — Некоторые из друзей Украины указывают, что, по их мнению, приглашение Украины в альянс "закроет любую возможности переговоров с Путиным", — добавила она.

Посол заявила, что не согласна с таким мнением "по очень простой причине: потому что Путин начал военную спецоперацию на Украине под абсолютно ложными предлогами".

Эндшпиль

Кроме того, существует постоянная неопределенность относительно того, чем закончится украинский конфликт или даже как вообще определить его "окончание". Согласится ли Украина на прекращение огня, если, например, Россия сохранит за собой Крым? И если да, то может ли она вступить в НАТО?

Эти вопросы ясно показывают запутанность определения перспектив членства Украины в НАТО в условиях, когда линии фронта в этой стране постоянно меняются.

"Эти споры, без сомнения, в обозримой перспективе станут еще более интенсивными и жаркими, — сказал западноевропейский дипломат. — Но линии, проведенные некоторыми союзниками, очень тверды. Я не могу представить реалистичное обсуждение членства в НАТО для страны, которая частично оккупирована, и в которой все будет зависеть от состояния дел, когда закончатся боевые действия".

Тем не менее, по мнению сторонников Украины в НАТО, приостановка планов членства из-за этих сложностей, по сути, позволяет Путину решать, когда и как Украина вступит в альянс.

Так, Камилла Гранд заявила, что необходимо "отойти предоставления России права вето по этому вопросу", отметив, что "есть интересные прецеденты". Западная Германия, например, присоединилась к НАТО в 1955 году, когда она еще была разделена с Восточной Германией.

Такие скрытые от глаз дебаты вокруг членства Украины НАТО идут прямо сейчас.

"Некоторые союзники считают членство Украины рискованным, но они исправляются", — настаивал высокопоставленный дипломат из Восточной Европы. Союзники, добавил дипломат, "не хотят давать Путину сигнал о том, что ничего не произойдет, если военный конфликт на Украине продолжится".

В отсутствие перспектив быстрого вступления в НАТО западные страны, такие как США, Великобритания, Германия и Франция, работают над так называемыми гарантиями безопасности для Украины — двусторонними соглашениями о продолжении оказания помощи Киеву. И хотя остается неясным, будут ли эти соглашения сильно отличаться от существующей помощи, идея состоит в том, чтобы продемонстрировать Украине жест долгосрочных обязательств до тех пор, пока ее членство не станет возможным.

"Хорошие новости, — сказала Галибаренко, — это то, что часть будущих гарантий безопасности уже реализована… Так, например, военная помощь, обучение войск, санкции, финансовая помощь, давление на Российскую Федерацию и ее изоляция".

Но Украина вместе с рядом восточных союзников также ясно дала понять, что хотя послевоенные гарантии полезны, они не должны подменять конкретный прогресс в отношении членства в НАТО.

"Это не замена членства, — настаивает Галибаренко, — а всего лишь временное положение, пока мы не будем подпадать под действие пятой статьи". Той самой хваленой статьи Вашингтонского договора о том, что нападение на одного — это нападение на всех.

И хотя партнеры Украины демонстрируют решительность, они признают, что впереди ее "ожидает долгая кропотливая работа" и месяцы (или даже годы) согласования.

"Споры о том, как это сделать, продолжаются и будут продолжаться, — сказал высокопоставленный дипломат из Северной Европы. "Этот вопрос не может и не будет ждать окончания конфликта. Мне не бросим Украину".