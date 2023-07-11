Войти
ТАСС

США сообщили о выработке Западом многосторонних гарантий безопасности Украине

205
0
0
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: Tasos Katopodis/ Getty Images

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что реализация поддержки Киева потребует дополнительных ассигнований

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Государства Запада вырабатывают многостороннюю модель предоставления гарантий безопасности Украине. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Концепция заключается в том, что США вместе с другими союзниками и партнерами в рамках многосторонней договоренности выработают с Украиной двусторонние обязательства в сфере безопасности на долгосрочную перспективу. Это означает, что США будут готовы предоставлять различные формы военной помощи, делиться разведывательными данными и [иной] информацией, оказывать поддержку в киберпространстве и другие формы материальной поддержки, чтобы Украина могла как защищать себя, так и сдерживать будущую агрессию", - пояснил советник американского лидера. Он беседовал с журналистами на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, который отправился в европейское турне. В рамках этой поездки Байден нанесет визиты в Лондон, Вильнюс и Хельсинки.

"Ожидаю, что в Вильнюсе президент [Байден] будет говорить об этом вопросе, консультироваться по этому вопросу с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, а также с нашими партнерами по Группе семи и другими", - отметил Салливан.

По его словам, "следующим шагом будет, конечно, погружение в детали этих обсуждений и переговоров с Украиной, чтобы выработать условия этой поддержки, продолжительность этой поддержки и конкретику этой поддержки".

При этом представитель Белого дома признал, что реализация таких замыслов потребует дополнительных ассигнований из американского бюджета и, соответственно, получения согласия на это со стороны Конгресса. "И, конечно, в конце концов это потребует тесной работы с Конгрессом, потому что эффективное оказание такой поддержки требует ресурсов, а они должны будут поступить от Конгресса. Он будет критически важным, жизненно важным партнером в этом [проекте]. И это будет отражено в любом заявлении, которое президент [Байден] сделает по этого рода модели", - добавил Салливан. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Финляндия
Похожие новости
12.08.2022
На донорской конференции в Копенгагене Киеву собрали более €1,5 млрд
08.08.2022
Роботы воюют, умы атакованы, решения ускоряются
22.07.2022
Брюссель напрашивается на глобальную войну
18.07.2022
Америке не с руки защищать богатую Европу от России
11.07.2022
Десять лживых заявлений саммита НАТО
01.07.2022
Руководство США ищет способы расчленить Россию
20.06.2022
Напряженность в мире нарастает. Виноваты Токио и Сеул
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 23:15
  • 52671
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.07 22:55
  • 475
Претензии к администрации сайта
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.07 16:08
  • 0
НАТО бряцает оружием в преддверии вильнюсского саммита НАТО
  • 10.07 15:12
  • 12
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 10.07 10:46
  • 2
Источник сообщил о закрытии программы стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России
  • 09.07 15:57
  • 2
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 08.07 19:55
  • 10
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 08.07 18:13
  • 1
Американцы собрали демонстратор «тихого» сверхзвукового самолета
  • 08.07 17:08
  • 25
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 07.07 23:23
  • 17
«Кинжал» для ПАК-ФА: Т-50 ударит новой ракетой с любой дистанции
  • 07.07 16:42
  • 1
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
  • 07.07 16:41
  • 2573
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе