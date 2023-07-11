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Военное обозрение

В Израиле сообщили о завершении комплексных испытаний системы ПРО «Праща Давида»

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Израиля сообщило о завершении серии комплексных испытаний системы противоракетной обороны "Плаща Давида". Тестирование комплекса проводилось на юге страны, в нем участвовали также разработчики из компании Rafael Advanced Defense Systems, а также оборонных компаний Israel Aerospace Industries (IAI) и Elbit Systems.

Согласно сообщению военного ведомства, "Пращу Давида" испытывали на противодействие крылатым и баллистическим ракетам, самолетам и беспилотникам. Как подчеркивается, тесты прошли успешно. До этого система уже успела поучаствовать в боевых действиях в рамках операции "Щит и стрела" в секторе Газа, где перехватывала запущенные боевиками ракеты.

Министерство обороны ... совместно с ВВС Израиля и концерном Rafael успешно провели серию учений и испытаний на юге Израиля, в ходе которых система противовоздушной и противоракетной обороны "Праща Давида" перехватывала цели в рамках сложных сценариев

- говорится в сообщении Минобороны Израиля.

Система ПРО "Праща Давида" была разработана Израилем и США в 2009 году, в 2017 встала на вооружение израильской армии. В 2020-м появилась модернизированная версия, об ее испытаниях сообщали Управление исследований, разработки вооружений и технологической инфраструктуры израильского оборонного ведомства и Агентство противоракетной обороны Соединенных Штатов.

"Праща Давида" входит в эшелонированную систему ПВО/ПРО Израиля, где отвечает за безопасность среднего эшелона. Комплекс способен бороться с крылатыми, баллистическими ракетами средней дальности и неуправляемыми ракетами (НУР). Дальность поражения - от 40 до 300 км.

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Страны
Израиль
США
Продукция
Праща Давида
Компании
Elbit Systems
IAI
Rafael
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
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