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ТАСС

Эксперты: применение Киевом кассетных боеприпасов только побудит ВС РФ к их использованию

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Планирующая кассетная авиабомба "Дрель"
Планирующая кассетная авиабомба "Дрель".
Источник изображения: Сергей Птичкин/РГ

Как заявил кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов, российская армия обладает абсолютным преимуществом по всем носителям боеприпасов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Применение киевским режимом в ходе специальной военной операции американских кассетных боеприпасов не даст стратегического преимущества Вооруженным силам Украины (ВСУ) и только побудит российскую армию применять аналогичные средства поражения против военных целей. Такое мнение высказали ТАСС военные эксперты.

"Применение украинской армией американских кассетных снарядов М864 не сможет изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ и принести ей стратегический перевес", - сказал ТАСС эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов.

По его данным, российская армия обладает абсолютным преимуществом по всем носителям боеприпасов. Это снаряды к реактивным системам залпового огня, артиллерийским орудиям и минометам крупного калибра, а также кассетные авиабомбы.

"Использование ВСУ американских боеприпасов только подтолкнет наши вооруженные силы к задействованию аналогичных средств поражения. При необходимости российские военные могут использовать наряду с обычными также кассетные боеприпасы. Вопрос только в том, какой именно тип суббоеприпасов при этом будет использоваться - против пехоты или для поражения бронетехники", - отметил Суворов.

В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ТАСС напомнил, что ВСУ уже неоднократно применяла кассетные боеприпасы против мирного населения, причем еще до проведения спецоперации. В частности, обстреливали ракетами "Точка-У" Донецк и другие населенные пункты Донбасса. До сих пор там можно найти мины "Лепесток", на которых подрываются мирные люди. "Мы можем ожидать, что эти кассетные боеприпасы будут применяться против жителей Белгородской, Курской, Воронежской областей. Против того же Донецка, Луганска и Мариуполя. Не исключаю, что и против других российских населенных пунктов", - спрогнозировал эксперт.

Эксперт также напомнил, что Конвенция запрещает применение кассетных боеприпасов против гражданского населения, потому что именно кассетные боеприпасы обладают неизбирательным свойством применения. "Тем не менее, применять кассетные боеприпасы против вооруженных сил не запрещается", - резюмировал военный эксперт. 

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