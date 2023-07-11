Аландские острова боятся России: им кажется, что СВО нарушит 167-летний мир

В Хельсинки заговорили об отмене демилитаризации Аландских островов, пишет Der Spiegel. Зачем же вооружаться? Финские власти считают, что нынешний статус архипелага — "ахиллесова пята" их обороны. Но в Хельсинки не решаются и на ремилитаризацию с удалением российского консульства: вдруг Москва отомстит?

Финляндия не имеет права размещать на Аландских островах воинские подразделения. Но после начала конфликта на Украине это положение подвергается серьезной критике. особенно раздражает местных то, что российское консульство в соответствии с договором призвано следить, соблюдается ли демилитаризованный статус Аландских островов.

Из окон одного из домов главного городка Аландского архипелага Мариенхамна открывается вид на... прошлое этой земли. Дома в столице Аландских островов деревянные, окна настолько старые, что стекла во многих из них "помнят две мировые войны", сообщает нам Сия Спилиопулу-Окермарк (Sia Spiliopoulou Åkermark). Директор Института мира Аландских островов, эта женщина любит в своих рассказах упоминать именно эту деталь - про окна вековой давности. Для нее это лишнее доказательство того, что Аланды — это острова мира. До сих пор.

Группа Аландских островов относится к Финляндии, но обладает широкой автономией. Во время Крымской войны 1850-х годов Великобритания, Франция и Россия сражались за эту область. Но в 1856 году они заключили мирный договор и приняли решение демилитаризовать Аланды. С этого момента на эти острова нельзя нападать, но и защищаться они не могут: здесь запрещено размещать военное снаряжение. Все стороны придерживались этого соглашения, и поэтому стекла в окнах деревянных домов островитян, несмотря на две мировые войны, остались целыми и невредимыми. "Если бы на Аланды кто-нибудь напал и подверг их бомбардировке, то они были бы разбитыми", — говорит Сия Спилиополу-Окемарк. Она убеждена, что Аланды благодаря своему особому статусу и в будущем останутся островами мира. Но в Хельсинки в этом уверены не все.

В апреле 2023 года Финляндия официально вступила в НАТО. Тем не менее Аландские острова сохраняют свой демилитаризованный статус. Некоторые финны спрашивают себя: что будет, если Россия нападет на архипелаг?

"Ахиллесова пята" финской обороны

Критики видят в демилитаризованном статусе островов слабость, которой могут воспользоваться русские. Бывший советник финского президента Алпо Руси (Alpo Rusi) даже называет Аланды "ахиллесовой пятой финской обороны". Многие депутаты финского парламента также открыто высказывают сомнения в целесообразности сохранения демилитаризованного статуса островов. Однако эксперты считают, что милитаризация Аландов может привести к непредсказуемым последствиям: никто не знает, как отреагирует Москва. Дело в том, что в свое время демилитаризация островов была условием того, чтобы Москва признала существующие границы Финляндии.

Группа Аландских островов находится в стратегически важной точке Балтийского моря. На входе в Ботнический залив, между Швецией и материковой Финляндией расположено почти 6700 больших и малых островов, из которых обитаемы лишь 65. В стратегическом отношении Аландам придается такое же значение, как и шведскому острову Готланд, находящемуся в Балтийском море между Швецией и Латвией. Когда-то говорили: тот, кто владеет Готландом и Аландами, владеет всем морем.

Поэтому балтийские государства столетиями боролись за господство над Аландскими островами. Благодаря многочисленным компромиссам конфликт, наконец, удалось уладить. Так, например, в 1940 году Москва добилась того, что в Мариенхамне было открыто советское консульство. Дипломаты должны были следить за соблюдением демилитаризованного статуса. Этим они занимаются до сих пор, несмотря на СВО. Многие финны спрашивают себя: правильно ли, что Россия контролирует соблюдение международного соглашения, в то время как в нескольких тысячах километров отсюда она же ежедневно нарушает международное право?

Более 40 тысяч человек подписали петицию, в которой требуют закрытия российское представительства на Аландских островах. "Просто смешно, что именно российское учреждение призвано надзирать за соблюдением международных договоров", — говорит финский резервист Йонас Бакк (Jonas Back). Он родился и вырос на материке, но из-за любимой женщины переселился на Аланды. Как всегда готовый к обороне резервист, Бакк уверен, что Москва использует свое здешнее консульство не для того, чтобы обеспечивать мир, а чтобы шпионить за Финляндией.

Той же точки зрения придерживается и бывший советник президента, господин Руси. "Консульство — часть российской шпионской системы в Финляндии", — сказал он в прошлом году. Он напомнил о большой полицейской акции в 2018 году в шхерах вблизи Турку. В ее ходе было обнаружено, что богатые российские граждане скупили там многочисленные большие участки земли и оборудовали там вертолетные площадки и пристани. Эти объекты недвижимости находились вблизи от основных судоходных маршрутов. Руси предполагает, что эти дома не были просто местами уединенного отдыха натрудившихся предпринимателей. По его разумению, они точно служили для наблюдения за движением финских судов. И, конечно, Руси также выступает за немедленное закрытие российского консульства в Мариенхамне.

Особый статус как часть идентичности

Но не все островитяне настроены так же параноидально к российскому присутствию на островах. Некоторые из них участвуют в акциях протеста перед российским консульством, но тем не менее не против того, чтобы оно здесь осталось. Так думает, например, 72-летний Моссе Валлен (Mosse Wallen). С этим журналистом на пенсии мы познакомились в один из солнечных весенних дней, когда он стоял перед российским представительством, держава в руках плакат, где черными буквами было написано "Putin go home".

Тем не менее Валлен подчеркнул: "Мы протестуем не против консульства, а против действий России далеко отсюда, на Украине". Для многих жителей Аландов особый статус островов — часть их идентичности. Они опасаются, что закрытие российского консульства может поставить под вопрос все соглашения по Аландам, а заодно и автономию островов.

После начала боевых действий демонстрации перед российским консульством проходят каждый день. Иногда приходит лишь горстка людей, иногда их десятки. Валлен подсчитывает количество участников каждой акции. Рекорд он задокументировал на 366 день конфликта — в первое воскресенье после годовщины спецоперации. Тогда в демонстрации приняли участие 262 человека. "И 20 собак", — гордо добавляет Валлен. Бывший журналист учитывает и четвероногих демонстрантов. По его словам, они – постоянные участники мирных акций….

Здание консульства как вымерло, в окнах никогда нет света, – рассказывают демонстранты. После начала конфликта они ни разу не видели консула и его жену на улицах города. Говорят, что они — единственные люди, живущие в консульстве. По мнению Валлена, не надо мешать этим двум российским дипломатам оставаться на острове: а то кто же будет смотреть на наши протесты? А вот боевые действия на Украине должны закончиться. Есть и более серьезная причина сохранения "связи с Россией": "Закрытие консульства было бы фатальным сигналом. Он означал бы, что Финляндия нарушает международные договоры".

Решение о том, оставаться ли Аландам и дальше символом демилитаризации или превратиться в олицетворение эскалации, находится в руках Хельсинки. Тамошнее правительство пока остается верным соглашению, в том числе и потому, что все иное будет воспринято Москвой как провокация. И тогда Финляндия может оказаться в опасном положении, а Аланды перестанут быть островами, дольше всех европейских архипелагов прожившими в мирных условиях.

Автор статьи: Анна-Софи Шнайдер (Anna-Sophie Schneider)