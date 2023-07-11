Группа «Вагнер» дает уроки

На что могли рассчитывать устроители мятежа в России и за ее пределами

Июньский мятеж, поднятый основателем частной военной компании «Вагнер» (ЧВК «Вагнер») Евгением Пригожиным и его окружением, еще очень долгое время будет вызывать множество вопросов. Пока мы можем делать лишь предположения.

Если исходить из описания событий 24 июня 2023 года, которое дал президент Белоруссии Александр Лукашенко, мятеж «Вагнера» объясняется неким нервным срывом у Евгения Пригожина. Разумеется, теоретически такой вариант возможен. Но практически это вызывает очень большие сомнения, поскольку подобное мероприятие почти нереально провести спонтанно, без предварительной подготовки.

Гораздо реалистичнее выглядит версия главы Чечни Рамзана Кадырова. Он утверждает, что Пригожин сильно обиделся на то, что его дочери не был выделен, несмотря на его требования, участок земли в Санкт-Петербурге (для организации некоего бизнеса). Впрочем, это лишь одна из возможных причин действий Пригожина, причем явно не основная. Гораздо важнее было требование Министерства обороны РФ о переходе всех ЧВК на контракт до 1 июля, что лишало Пригожина личной армии. Этот человек, очевидно, имел (и имеет до сих пор) очень большие амбиции (экономические, политические, военные), которые были удовлетворены далеко не полностью.

Пригожин имеет весьма специфическое уголовное прошлое и соответствующий менталитет. Совокупность амбиций, менталитета и накопившихся обид скорее всего толкнула его на серьезный пересмотр своих прежних взглядов в отношении спецоперации на Украине и условий ее завершения. Можно предположить, что это произошло осенью прошлого года.

ГИПОТЕЗЫ И ВЕРСИИ

Видимо, как самим Евгением Пригожиным, так и силами по другую сторону линии фронта, предполагалось, что летнее украинское наступление окажется успешным. Если бы замысел украинских военачальников претворился в жизнь, и ударные соединения на западной бронетехнике вышли бы к Крыму и Азовскому морю, это повлекло бы за собой рассечение южной группировки российских войск с последующим разгромом. В условиях паники и высоких потерь с российской стороны Пригожин объявил бы себя «спасителем Отечества» и при широкой поддержке армии и населения шел бы на Москву с целью замены руководства Минобороны и Генштаба, а может быть, и всего военно-политического руководства страны. Президент РФ как минимум становился бы марионеткой Пригожина, а как максимум – отстранялся от власти.

После этого Москва подписывала бы мир на условиях Киева. В России Пригожин устанавливал бы (при полном согласии Запада) жесткий репрессивный режим сталинского типа, но не с коммунистическим, а с националистическим уклоном. По сути, именно такой режим сейчас имеет место на Украине, в чем Запад не видит никаких проблем, поскольку что такое демократия, решает только он.

С высокой вероятностью в дальнейшем последовала бы дезинтеграция России, причем в достаточно короткий срок. Потому что нет более надежного способа развала России, чем установление в ней тоталитарной диктатуры с националистическим уклоном.

Можно отметить, что именно с конца прошлого года риторика Пригожина становилась все более проукраинской, в последнее время она уже практически не отличалась от официальной украинской пропаганды. Очевидно, это было психологической подготовкой населения России к предстоящей капитуляции на украинских условиях.

Правда, именно это изменение риторики привело к быстрому падению популярности Пригожина в российском общественном мнении (хотя еще в начале этого года его популярность была очень высокой). Но Пригожин скорее всего этого просто не понял, поскольку уже жил в замкнутом мире подконтрольных ему структур, включая информационные.

Захват «Вагнером» Бахмута/Артемовска описанной версии не противоречит, поскольку он повышал авторитет Пригожина в глазах россиян, что расширяло потенциальную базу поддержки. Украина же при реализации данного сценария все равно вскоре вернула бы город себе – причем скорее всего вообще без боя. Огромные людские потери при обороне Бахмута для сегодняшнего киевского режима не значат вообще ничего.

СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

На данный момент украинское наступление, видимо, еще далеко от завершения, но уже ясно, что его промежуточные результаты категорически не соответствуют тем, которых ожидали в Киеве и на Западе.

Однако, возможно, организаторы описанного выше плана продемонстрировали крайнюю степень догматизма и санкционировали мятеж «Вагнера» в ранее запланированные сроки, несмотря на отсутствие украинских успехов на фронте. Или же дата 1 июля (переход всех ЧВК на контракт) не допускала дальнейшего промедления. Или же мятеж стал рассматриваться как единственная возможность кардинально изменить ситуацию в пользу Украины.

Формально кажется, что украинское командование никак не воспользовалось мятежом «Вагнера». Однако ВС Украины вряд ли имели реальную возможность «наступать еще сильнее», чем это происходит. Главное же в том, что скорее всего в Киеве надеялись на успех мятежа. После чего в наступлении отпала бы необходимость, а можно было бы просто занимать оставленные российскими войсками территории.

Быстрый провал мятежа на самом деле объясняется только одной причиной – полным отсутствием даже минимальной его поддержки среди населения и армии. Поняв это, Пригожин, которому в уме точно не откажешь, согласился на предложения Александра Лукашенко.

Белорусский президент, таким образом, вернул российскому коллеге долг за свое спасение в 2020 году, когда Лукашенко был в шаге от свержения силами поддержанной Западом оппозиции, но Москва его спасла, оказав всестороннюю поддержку – как силовую, так и информационную. Для Пригожина же отказ от похода на Москву и передислокация в Минск приведет к полной утрате некой возможности установления связи с определенными силами на Западе.

Можно предположить, что стратеги за океаном осознали безнадежность своей прежней ставки на российскую либеральную прозападную оппозицию. Популярность ее в России ничтожна, причем продолжает снижаться, а лидеры и активисты совершенно недееспособны и к тому же трусливы. Оказаться у власти они не могут вообще никаким способом – ни путем демократических выборов, ни путем переворота (из-за отсутствия как электоральной поддержки, так и силового ресурса).

Поэтому теперь для подрыва России изнутри Запад может сделать ставку на крайне правых (как было сказано выше, националистическая диктатура гарантированно разрушит страну), идеальным лидером которых казался именно Пригожин. Насколько реально найти ему альтернативу после событий 24 июня, пока неясно.

Возможно, медийные ресурсы Пригожина будут пытаться восстановить его популярность. «Черного кабеля не отмоешь до бела», - говорится в русской пословице. Подавляющее большинство населения отвергает саму мысль о гражданской войне в РФ и не пойдет за теми, кто ведет дело к такому сценарую. К тому же есть сомнения, что Лукашенко даст Пригожину возможность продолжать вести информационную войну против руководства РФ.

БЕЛОРУССКИЙ СЮРПРИЗ

С высокой вероятностью ушедшая в Белоруссию часть «Вагнера» станет личной гвардией Лукашенко, способной без малейших проблем подавить любое выступление оппозиции. Очевидно, «Вагнер» займется обучением не имеющей никакого боевого опыта белорусской армии, одновременно осуществляя контроль за ситуацией внутри ВС Белоруссии (чтобы исключить их нелояльность Лукашенко).

Не исключено, что из Белоруссии «Вагнер» сможет продолжить свои действия в Африке (видимо, по согласованию с Москвой). Кроме того, присутствие «Вагнера», пусть и сильно уменьшенного, в Белоруссии создаст серьезное напряжение как на Украине (с точки зрения возможного второго похода на Киев), так и в прилегающих странах НАТО.

Нет сомнения, например, что «Вагнер», усиленный белорусскими ресурсами, способен быстро разгромить ВС не только Литвы, но всех трех стран Балтии, вместе взятых, а также развернутые на их территориях контингенты НАТО. В совокупности с размещением в Белоруссии российского ядерного оружия эта страна может стать для НАТО сильнейшей головной болью. Тем более что Лукашенко и Пригожин могут составить идеальную пару людей с огромными амбициями и при этом без всяких комплексов. И это будет не «чудовищный Путин», это будет гораздо хуже.

В связи с этим невозможно не вспомнить, как в рамках своей «многовекторной внешней политики» белорусский Батька много лет пытался стать для Запада своим, а отношения между Минском и Москвой многократно доходили почти до полного разрыва. Совершенно ничто не мешало Западу этими тенденциями воспользоваться. Но он решил Лукашенко свергнуть привычными для себя нелегитимными методами (то есть через государственный переворот). И получил то, что получил.

Кстати, в 2015 году президент Украины Виктор Янукович с очень высокой вероятностью проиграл бы выборы «условному Порошенко», то есть полностью прозападному кандидату. И Запад получил бы Украину с Крымом и Донбассом и без войны. Но и здесь «защитники демократии» не утерпели, организовав переворот. Поскольку по-другому, видимо, уже не умеют – такое уж у них теперь понимание демократии. И тоже получили то, что получили.

Поистине, кого бог хочет наказать, того лишает разума. Запад в эту формулу сейчас вписывается просто идеально, причем, похоже, наказание намечается жестокое.

РОССИЙСКИЕ УРОКИ

Разумеется, абсолютно исключена ситуация, когда какой-нибудь другой российский олигарх попытается повторить действия Евгения Пригожина. Популярность всякого олигарха в российском обществе даже не нулевая, а глубоко отрицательная. Кроме того, ни один олигарх не имеет в своем распоряжении никаких сколько-нибудь дееспособных силовых структур. Поэтому обсуждать данный вариант не имеет смысла.

Но это отнюдь не означает, что нам не нужно делать выводов из случившегося. Если Запад идеально вписывается в формулу о наказании путем лишения разума, то жизнь России веками исчерпывающе описывается пословицей «Пока гром не грянет – мужик не перекрестится».

Например, за многие годы и даже десятилетия в России написаны многие километры текстов и сказаны миллионы слов про необходимость форсированного развития беспилотной авиации. Однако для военных этот вопрос оставался в лучшем случае третьестепенным. И вот «гром грянул», и теперь беспилотники клепают чуть ли не в гаражах.

Вот и вопрос легализации частных военных компаний и четкого описания их прав и обязанностей давно назрел и перезрел (см. подробное обсуждение этого вопроса в статье «ЧВК: наемники или проводники воли Кремля?», «НВО» от 20.04.18). Что удивительно, даже и после событий 24 июня неочевидно, что закон о ЧВК будет принят. Неужели гром грянул недостаточно громко?

Кроме того, в очередной раз подтверждена порочность закулисно-подковерной политики и культивирования системы «сдержек и противовесов». Конфликт Пригожина и Министерства обороны нарастал еще с прошлого года. Но никто его не пытался решить, причем даже закулисно, а о решении в правовом поле вообще речи не заходило. Но этот стиль – слишком важная часть нынешней политической системы России. Изменить ее будет гораздо сложнее, чем принять закон о ЧВК.

Если у Запада не получится подорвать Россию при содействии крайне правых, то следующими на роль «подрывников» будут неизбежно выбраны коммунисты. Поэтому совершенно недопустимо никакое заигрывание с советским прошлым – оно станет для Кремля бумерангом.

Но об этом уж точно никто сейчас не задумывается. Ведь этот гром еще не грянул.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.