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Известия.ru

Небензя назвал поставку США кассетных боеприпасов Украине очередным шагом к эскалации

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Lev Radin

Поставка США кассетных боеприпасов Киеву будет очередным шагом к эскалации, заявил журналистам в четверг, 6 июля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Они (США. — Ред.) делают много объявлений. Это очередной шаг к эскалации», — прокомментировал он публикацию газеты The New York Times, в которой сообщалось о том, что администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки на Украину кассетных боеприпасов.

Ранее в этот день газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщила о согласовании поставок кассетных боеприпасов на Украину администрацией Байдена.

5 июля телеканал CBS также сообщил, что власти США могут принять решение о поставке кассетных боеприпасов на Украину до конца недели.

До этого, 23 июня, газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США не принимали решения об отправке Украине кассетных боеприпасов DPICM. Издание отметило, что ранее чиновники твердо заявляли об отсутствии намерений подобных поставок, а сейчас в их рассуждениях наблюдается двусмысленность.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией от 1 августа 2010 года. Документ ратифицировали 110 государств, однако ни США, ни Украина не входят в их число.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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