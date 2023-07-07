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ТАСС

Космонавты на МКС приступили к эксперименту по выращиванию кристаллов "Вампир"

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Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщил, что основной задачей эксперимента является выращивание кристаллов твердых растворов на основе теллурида кадмия и теллурида кадмия-цинка методом движущейся зоны растворителя во вращающемся магнитном поле

МКС, 6 июля. /ТАСС/. Эксперимент "Вампир", задачей которого является выращивание кристаллов в электровакуумной печи в условиях микрогравитации, стартовал на борту Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, основной задачей эксперимента является выращивание кристаллов твердых растворов на основе теллурида кадмия и теллурида кадмия-цинка методом движущейся зоны растворителя во вращающемся магнитном поле. Для этого на МКС была доставлена электровакуумная печь. Предполагается, что выращивание кристаллов с использованием вращающихся магнитных полей в условиях космоса позволит получить кристаллы высокого качества. В процессе будет применяться метод движущегося нагревателя. Первый сеанс эксперимента длился около 8,5 часа. "В данный момент идет плавка. Температура в печи уже почти 1 000 градусов, растет", - добавил он.

Как сообщил ТАСС в 2020 году исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко, эксперимент "Вампир" заключается в выращивании кристаллов для инфракрасных датчиков в условиях невесомости. Название эксперимента расшифровывается как "вращающееся магнитное поле", в котором и предполагается выращивать кристаллы.

Блошенко пояснил, что условия невесомости позволяют создать кристаллы с высокой степенью однородности, что не представляется возможным в условиях Земли. Из них планируется произвести новейшие инфракрасные датчики, которые будут использоваться на спутниках дистанционного зондирования Земли в рамках программы "Сфера".

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

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