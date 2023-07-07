Западная пресса: «Поставка вертолетов Ми-171 Бенину сорвана конфликтом на Украине»

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Западноафриканское государство Бенин в последнее время столкнулось с нарастающей угрозой, исходящей со стороны «Аль-Каиды» и «ИГИЛ» [террористические организации, запрещены в РФ].

Как сообщается в западном издании Military Africa, в борьбе с ними правительство сделало ставку на армейскую авиацию. Планируется приобретение 10 вертолетов. Два из них – H125 – уже переданы Airbus. Предполагалось также закупить два российских Ми-171Э, перепрофилировав их под военные нужды.

Однако многочисленные трудности помешали «Вертолетам России» передать два гражданских Ми-171Э Бенину. Поставка сорвана. Российские власти не выдали компании экспортные лицензии. В результате неясно, когда и будут ли вообще вертолеты доставлены в Бенин

- указывается в прессе.

Как отмечает автор, «производственные линии [компании] были нарушены [вероятно, имеется в виду перегружены] конфликтом [на Украине]».

Эта неудача является ударом по силам безопасности Бенина, которые изо всех сил пытаются сдержать растущую угрозу со стороны вооруженных групп на севере страны

- пишет автор.

Со своей стороны отметим, что приведенное сообщение вызывает сомнения. Причина того, что сделка была сорвана (если это вообще имело место быть), может заключаться в затруднениях с оплатой вертолетов со стороны Бенина, вызванных западными санкциями против России. По крайней мере, подобные проблемы наблюдались в военно-техническом сотрудничестве с Индией, пока не был выработан механизм расчетов в обход доллара.