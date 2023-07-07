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Военное обозрение

ВМС США получили первый эсминец Arleigh Burke проекта Flight III

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Источник изображения: topwar.ru

Заложенный 8 ноября 2019 года на верфи Huntington Ingalls Industries в Паскагуле, корабль USS Jack H. Lucas (DDG 125) был передан ВМС США 27 июня, став первым переданным флоту эсминцем проекта Arleigh Burke Flight III.

Как отмечается в издании Mer et Marine, решение о строительстве Flight III последовало после отказа от приобретения крейсеров следующего поколения CG(X). Эсминцы этого типа оптимизированы для защиты от баллистических ракет. Для этого они снаряжены новым радаром SPY-6V от Raytheon.

Гораздо более мощный и точный, чем предыдущий SPY-1, он сочетается с новой интегрированной боевой системой (хотя американцы долгое время предпочитали разделенные системы), которая позволяет обнаруживать, идентифицировать, преследовать и поражать одновременно несколько целей, будь то баллистические ракеты или сверхскоростные ПКР.

Одна из целей программы – иметь возможность обнаруживать и распознавать угрозы на гораздо большем расстоянии, в том числе, когда они имеют небольшие размеры.

С Flight III также появятся и другие усовершенствования, например, новые средства РЭБ. Газовые турбины General Electric LM2500, которыми до этого оснащались Arleigh Burke, заменены на более мощные MT30 от Rolls-Royce. Максимальная скорость превысит 30 узлов.

ВМС США также надеются установить лазерную систему на новые эсминцы, в частности, для борьбы с беспилотниками. Она будет дополнять традиционное вооружение: Flight III имеет 96 вертикальных ПУ для КР Tomahawk, ЗУР SM-2, SM-3, SM-6 и ESSM (последние находятся в четырехъярусном хранилище, то есть по 4 ракеты на ячейку), а также ракеты ПЛО VLA.

К ним следует добавить 127-мм орудийную башню, ЗАК Phalanx, два 25-мм орудия и две строенные пусковые установки для торпед. Ангар дополнительно позволяет разместить до двух вертолетов.

Немного длиннее своих предшественников, Flight III достигают 160 метров (по сравнению со 154-155 для предыдущих версий) при полном водоизмещении 9700 тонн по сравнению с 8300 т с для Flight I, 8400 т с для Flight II и 9500 т с для Flight IIA.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
LM2500
Phalanx CIWS
SM-2
sm-3
SM-6
Компании
General Electric
HII
Raytheon
Rolls-Royce
Проекты
БПЛА
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