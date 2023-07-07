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Военное обозрение

Польские военные осваивают южнокорейский гранатомет К4

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Источник изображения: topwar.ru

6-я воздушно-десантная бригада вооруженных сил Польши провела первые учения с использованием южнокорейских 40-мм автоматических гранатометов К4, которые были приобретены Польшей в прошлом году.

Это означает, что заказанные в прошлом году системы поступили на вооружение польской армии.

Эти тренировки похожи на чистку зубов. Я не думаю об этом, я просто делаю это

- заявляет польские военный, осваивающую К4.

Варшава приобрела несколько сотен 40-мм К4 на сумму более $10 млн, а также полмиллиона выстрелов к ним. Данная сделка была оформлена как экстренная и не предусматривала налаживание лицензионного производства гранатометов на территории Польши.

Автоматический станковый гранатомет K4 был разработан концерном Daewoo Precision Industries на рубеже 80-90-х годов прошлого века и введен в эксплуатацию в ВС Южной Кореи в 1993 году. Оружие использует систему действия со свободным затвором, теоретическая скорострельность составляет 350 выстрелов в минуту. Дальность эффективного огня 1500 метров, снаряженная масса оружия 34,5 кг. Кроме веса, уменьшенного примерно на килограмм, К4 существенно не отличается от параметров американского гранатомета Mk 19 Mod 3.

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Страны
Польша
США
Южная Корея
Проекты
Военные учения
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