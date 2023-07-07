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Интерфакс-АВН

Индия планирует запустить межпланетную станцию к Луне 14 июля

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Запуск посадочного модуля «Викрам», являвшегося частью индийской миссии «Чандраян-2»
Запуск посадочного модуля «Викрам», являвшегося частью индийской миссии «Чандраян-2».
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Zhang Naijie/Xinhua

Дели. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Запуск индийской автоматической межпланетной станции Chandrayaan 3 (Чандраян-3) к Луне планируется на следующей неделе, сообщила в четверг Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Запуск миссии Chandrayaan-3 планируется осуществить 14 июля 2023 года в 14:35 по Индийскому времени (в 12:05 мск) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на Шрихарикоте", - сообщила организация в соцсетях.

По плану организации, космический аппарат будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя LVM-3, после чего зонд начнёт свой автономный полёт к окололунной орбите.

Станция Chandrayaan-3 состоит из трёх компонентов - посадочного модуля, модуля с двигательной установкой и лунохода, основная задача которых - демонстрация и испытание технологий, необходимых для проведения межпланетных миссий.

После выхода аппарата на окололунную орбиту, его посадочный модуль должен будет совершить мягкую посадку на поверхность Луны, затем ровер, оснащенный различным исследовательским оборудованием, съедет с платформы и начнет проведение химического анализа поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода рассчитана на 14 земных суток.

Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, вследствие чего он разбился при столкновении с лунной поверхностью.

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Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Луна
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