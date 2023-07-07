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В США рассказали о взламывающих оборону ВСУ российских бомбах

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Снаряжение фугасных авиационных бомб ФАБ-500 М-62
Снаряжение фугасных авиационных бомб ФАБ-500 М-62 калибра 500 кг на новой автоматизированной линии на ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова". Дзержинск (Нижегородская область), 08.12.2017.
Источник изображения: ННТВ (Нижний Новгород)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут понять, как устроены планирующие авиабомбы, которые используют Воздушно-космические силы (ВКС) России. Об этом пишет американское издание The Drive.

«Украинские официальные лица предполагают, что речь идет о каком-то виде GPS-наведения, но пока очень мало конкретных подробностей о системе наведения», — рассказали в материале.

Как пишет издание, в Киеве российские планирующие бомбы считают головной болью из-за их результативности. Они позволяют истребителям поражать цели и взламывать украинскую оборону, не входя в зону действия противовоздушной обороны противника.

Ранее в июле Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видео, демонстрирующее сброс планирующих авиационных бомб ФАБ-500М62 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) с истребителя-бомбардировщика Су-34.

В июне сербское издание «Политика» писало, что российские планирующие фугасные авиабомбы сыграют судьбоносную роль в ходе специальной военной операции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Су-34
ФАБ-500
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