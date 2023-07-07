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Военное обозрение

Зенитные пушки вместо полноценного ЗРК: Словакия получит комплекс MANTIS взамен переданного ВСУ С-300

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Источник изображения: topwar.ru

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине Словакия стала одним из «первопроходцев» в деле вооружения ВСУ боевыми системами. Власти страны с энтузиазмом распрощались с дивизионом советского зенитно-ракетного комплекса С-300, несколькими ЗРК «Бук» и всеми истребителями МиГ-29 в пользу ВСУ, надеясь, что этот «дар» внесет свою лепту в «поражение российской авиации».

В итоге ПВО государства практически перестала существовать, если не считать нескольких десятков ПЗРК «Игла». В этих условиях «жестом доброй воли» со стороны Германии стала передача зенитных пушек MANTIS.

Министр обороны страны сообщил, что первая немецкая система прибудет в Словакию в ближайшие недели. В состав обоих комплексов войдут восемь огневых позиций, два радарных поста и командный пункт. Кроме того, пакет из ФРГ также включает в себя поисковый радар с дальностью до 100 км и обучение словацких солдат.

Пожертвование систем MANTIS отражает наше ответственное партнерство и многолетнюю приверженность национальной и коллективной безопасности

- заявил министр обороны страны, собственными руками лишившей себя противовоздушного потенциала.

«Партнерство», по всей видимости, состоит в том, чтобы обескровить защиту собственного неба, надеясь на поражение российской авиации чужими руками, и получить взамен «утешительный приз» в виде нескольких зенитных пушек.

MANTIS – это автоматизированный 35-мм зенитный комплекс, разработанный на базе системы Oerlikon Skyshield. Огонь ведется из пушки Oerlikon Revolver Gun Mk 3 со скорострельностью до 1000 снарядов на дистанции до 4000 метров. MANTIS предназначен для защиты стационарных наземных объектов (например, военных баз) от ракетных, артиллерийских, минометных боеприпасов и БПЛА. Система была разработана для противовоздушного прикрытия немецких войск в Афганистане.

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Страны
Афганистан
Германия
Россия
Словакия
Украина
Продукция
Skyshield ЗРАК
Игла ЗРК
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
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