Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger

Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО.

В казармах во Львове могли находиться танки Challenger и до 800 бойцов ВСУ и наемников

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар по месту скопления военной техники и по казармам во Львове, где находились около 800 украинских военнослужащих и наемников, сообщил РИА Новости источник в Минобороны.

"Целью сегодняшнего удара по стратегическим резервам противника стали западная военная техника и боевики на территории Академии сухопутных войск во Львове. Удар высокоточным оружием был нанесен по парковой зоне академии, где находилась бронетехника западного производства и с высокой степенью вероятности в том числе британские танки Challenger", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что удар также пришелся по казармам, где размещались около 800 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Минобороны ранее сообщило об ударе высокоточным оружием по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и местам хранения бронетанковой техники. Согласно заявлению ведомства, "все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон".

Как ранее заявил министр обороны Сергей Шойгу, за месяц контрнаступления ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".

Помимо танков, российские военные также уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 машин для восполнения парка.