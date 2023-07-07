Зеленский заявил, что на Украине все хотят более высоких темпов контрнаступления

Президент Украины вновь выступил с утверждением, что американские истребители F-16, о которых Киев просит последние месяцы, могли бы сыграть ключевую роль в продвижении ВСУ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине все желают видеть более высокие темпы контрнаступления.

"Мы все хотим сделать это быстрее", - сказал он в интервью телеканалу ABC News, комментируя ситуацию с контрнаступлением.

Зеленский вновь выступил с утверждением, что американские истребители F-16, о которых Киев просит последние месяцы, могли бы сыграть ключевую роль в продвижении украинской армии. "F-16, а также другое оборудование, которое нам нужно, даст нам возможность продвигаться быстрее", - считает он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины не имеют успеха ни на одном направлении.