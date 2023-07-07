Президент Болгарии выступил против передачи Украине запасов вооружений армии республики

Румен Радев считает, что у украинского конфликта нет военного решения

СОФИЯ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев выступил против передачи Киеву запасов оружия и боеприпасов из резервов армии республики, а также сообщил, что украинский конфликт не имеет военного решения. Глава болгарского государства заявил об этом в четверг в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я не согласен с предоставлением [Киеву] боеприпасов, особенно из резервов болгарской армии. Как главнокомандующий, я несу четкую ответственность за то, чтобы обороноспособность страны не была ослаблена", - приводит слова Радева болгарская газета "24 часа".

"Продолжаю утверждать, что у этого конфликта нет военного решения, и все больше и больше [поставленного Украине] оружия вряд ли приведет к этому решению. <...> Мы также хотели бы больше слышать слово мир. Ведущие усилия должны быть направлены на достижение мира. Я считаю, что на данный момент мы не использовали все дипломатические средства для работы в этом направлении", - отметил Радев.

Болгарский президент также сообщил, что "понимает аргументы" Зеленского.

Ранее в повестку дня болгарского парламента экстренно внесли вопросы обновления военных запасов для передачи устаревших вооружений Киеву, Представители оппозиции подвергли данное решение критике, а парламентарий от оппозиционной партии "Возрождение" Николай Дренчев назвал срочное изменение повестки парламента "граничащим с государственной изменой".

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Болгарии с визитом по приглашению правительства республики. Изначально власти страны не подтверждали и не опровергали сведения о его прибытии по соображениям безопасности, а министр обороны Болгарии Тодор Тагарев допускал отмену визита из-за утечки информации в прессу. В Софии официально подтвердили приезд украинского лидера лишь утром в четверг. Лидер "Возрождения" Костадин Костадинов назвал приезд Зеленского в Софию попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт.