Рогов предрек плачевную судьбу танкам Challenger

Рогов: ВСУ не задействуют танки Challenger, понимая, что они отправятся за "Леопардами"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Украинские войска пока не задействовали британские танки Challenger 2 на линии фронта в Запорожской области, так как понимают, что их ждет плачевная судьба немецких танков Leopard, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Ранее в украинских телеграм-каналах появились видео с сообщениями, что на запорожском направлении якобы замечены британские танки Challenger 2.

"На линии фронта британских танков пока нет, они находятся в резерве. Командование ВСУ осознает, что судьба Challenger будет столь плачевна, как у немецких танков Leopard и американской боевой машины Bradley, которые горят и уничтожаются нашими воинами очень качественно, быстро и хорошо", - сказал Рогов.

По его словам, украинская пропаганда разгоняет видео о якобы появлении британских танков, преподнеся их как новое супероружие, чтобы поднять упавший морально-боевой дух в рядах украинских войск.

"Видео, которые появлялись в украинских пабликах ранее, нами были идентифицированы как видео с польских, британских и прибалтийских полигонов. Ни одно из них по привязке к местности не относилось к территории постукраинского пространства и тем более запорожского фронта", - сказал Рогов.

Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.

Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".

Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".

Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности, поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.