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Известия.ru

ВС РФ нанесли удар по местам хранения ВСУ техники иностранного производства

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Об этом 6 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.


«Все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — отметил Конашенков.

В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и купянском направлениях.

На донецком направлении ВС РФ отразили девять атак противника, за сутки уничтожили до 385 украинских военнослужащих. Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 90 военнослужащих. На херсонском направлении уничтожили до 130 украинских военных и самоходную гаубицу «Гвоздика», на купянском направлении — до 40 военных и артиллерийскую систему М777 ВСУ.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР), перехватили четыре ракеты Storm Shadow и четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и поразили пункты управления трех украинских бригад.

5 июля Конашенков сообщил об уничтожении складов боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ у Дружковки и Максимовки в ДНР.

В оборонном ведомстве также добавили, что российские силы 5 июля поразили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 109 районах ДНР.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
SCALP
Гвоздика
Су-25
Компании
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Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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