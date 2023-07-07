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ТАСС

Япония и НАТО могут наладить сотрудничество в космосе и киберпространстве

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Военнослужащие США и Сил самообороны Японии перед началом совместных учений. Архивное фото
Военнослужащие США и Сил самообороны Японии перед началом совместных учений. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc

Стороны также могут инициировать обмен информацией о действиях России и Китая

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Япония и члены НАТО намерены составить план сотрудничества в 15 областях, включая космос и киберпространство. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei.

По ее данным, обсуждение плана может состояться в рамках участия японского премьер-министра Фумио Кисиды в саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Ожидается, что стороны договорятся о взаимодействии в сфере защиты киберпространства и космических спутников. Они также могут условиться о совместной разработке правил по использованию технологий искусственного интеллекта для вооружений с позиции предотвращения нештатных ситуаций. Кроме того, Япония и НАТО могут инициировать обмен информацией о действиях России и Китая, отмечает издание.

13 июня Nikkei проинформировала, что члены НАТО намерены уже в нынешнем году добиться усиления сотрудничества с властями Японии, а также Австралии, Республики Корея и Новой Зеландии. Центром координации взаимодействия может стать офис НАТО в Токио, открытие которого обсуждается членами альянса. При этом за счет развития контактов с властями четырех стран НАТО рассчитывает повысить степень противодействия активности Китая в регионе, считает газета.

В последнее время Япония активно расширяет взаимодействие с Североатлантическим альянсом. В 2022 году премьер-министр Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, участвовавшим в саммите НАТО. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио. 

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